পেশায় প্রকাশক জোনায়েদ সাকির বছরে আয় পৌনে ৮ লাখ টাকা

পেশায় প্রকাশক জোনায়েদ সাকির বছরে আয় পৌনে ৮ লাখ টাকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে বিএনপির শরিক দলের প্রার্থী গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকির বাড়ি, গাড়ি বা কৃষিজমি নেই। বছরে তাঁর আয় ৭ লাখ ৭২ হাজার ৯৩৬ টাকা। তাঁর স্থাবর সম্পদ আছে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকার।
নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
জোনায়েদ সাকির শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএ পাস। তাঁর হলফনামা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, তিনি পেশায় প্রকাশক। ৫২ বছর বয়সী সাকির বছরে আয় ৭ লাখ ৭২ হাজার ৯৩৬ টাকা। এর মধ্যে ব্যবসা থেকে ১ লাখ ২০ হাজার ১৪১ টাকা; শেয়ার, বন্ড, সঞ্চয় ও ব্যাংক আমানত থেকে ২ হাজার ৭৯৫ টাকা এবং পেশা থেকে সাড়ে ৬ লাখ টাকা আয়।
জোনায়েদ সাকির স্ত্রী তাসলিমা আখতারের পেশা উল্লেখ করা হয়েছে আলোকচিত্রী ও শিক্ষকতা। স্ত্রীর বছরে আয় তাঁর চেয়ে প্রায় তিন গুণ, ২৩ লাখ ৯ হাজার ২১১ টাকা। এর মধ্যে পেশা থেকে আয় ৬ লাখ ৯০ হাজার ২৪২ টাকা; শেয়ার, বন্ড, সঞ্চয় ও ব্যাংক আমানত থেকে ৩ লাখ ১০ হাজার ৩৬৯ টাকা এবং অন্যান্য উৎস (বাড়ি, দোকানভাড়া ইত্যাদি) থেকে ৮ লাখ ২৮ হাজার টাকা।
অস্থাবর ও স্থাবর সম্পদ
জোনায়েদ সাকির অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ৪৯ লাখ ৪৪ হাজার ১০৫ টাকা। তাঁর স্ত্রীর অস্থাবর সম্পদ ৯৫ লাখ ৮৫ হাজার ৪৯৯ টাকা। সাকির কাছে নগদ আছে ২১ লাখ ২৪ হাজার ৫৫২ টাকা, ব্যাংকে ৭ লাখ ৩৯ হাজার ৫৪৩ টাকা। ইলেকট্রনিক পণ্য আছে ৫০ হাজার টাকার।
জোনায়েদ সাকির স্থাবর সম্পদের মধ্যে আছে ১১ একর অকৃষিজমি এবং বেস্ট ওয়ে নেশন ওয়াইড হাউজিং লিমিটেডে একটি ফ্ল্যাটের জন্য অগ্রিম জমা দেওয়া ৩ লাখ ২০ টাকা। তাঁর স্ত্রীর স্থাবর সম্পদ আছে মোট ২৮ লাখ ৮৩ হাজার ৯৩৪ টাকার
হলফনামায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জোনায়েদ সাকির নামে কোনো মামলা নেই। নির্বাচন কমিশনের অনলাইনে আপলোড করা নির্বাচনী ব্যয় ডাউনলোড করলে জোনায়েদ সাকির হলফনামা দেখায়। তাই তাঁর নির্বাচনী ব্যয় জানা সম্ভব হয়নি।