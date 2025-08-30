জেলা

খাগড়াছড়ি

বালিশচাপা দিয়ে শিশুসন্তানকে হত্যার অভিযোগ, মা আটক

প্রতিনিধি
খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে দুই বছরের এক শিশুকে বালিশচাপা দিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার মায়ের বিরুদ্ধে। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে খাগড়াছড়ি পৌর শহরের শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুর নাম মো. তহিদুল আলম। সে মোস্তাফিজুর রহমান ও সাবিনা ইয়াসমিন দম্পতির ছেলে। এ ঘটনায় রাতেই শিশুটির মা সাবিনা ইয়াসমিনকে আটক করেছে পুলিশ। একই সময়ে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শিশুটির বাবা একটি ওষুধ প্রস্তুত ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী। পরিবার নিয়ে শান্তিনগর এলাকার বাসাটিতে তিনি ভাড়া থাকেন। শিশুটি গুরুতর অসুস্থ জানিয়ে রাতে সাবিনা ইয়াসমিন বাসায় একজন চিকিৎসককে নিয়ে যান। চিকিৎসক গিয়ে দেখতে পান শিশুটি মৃত। তবে সাবিনার কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় ওই চিকিৎসক পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন। এরপর পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে।

নিহত শিশুর বাবা মো. মোস্তাফিজুর রহমান মুঠোফোনে বলেন, গতকাল রাতে প্রতিষ্ঠানের কাজে জেলার পানছড়িতে গিয়েছিলেন। রাত বেশি হওয়ার কারণে জেলা সদরে ফিরতে না পেরে পানছড়িতেই থেকে যান। এর মধ্যেই রাতে খবর পেয়েছেন তাঁর স্ত্রী ছেলেকে খুন করেছে। তাঁদের চার বছরের একটি মেয়ে সন্তান রয়েছে। ঘটনার সময় সে বাসায় ছিল।

খাগড়াছড়ি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুল বাতেন মৃধা বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে শিশুটিকে বালিশচাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আটক সাবিনা ইয়াসমিন মানসিকভাবে অসুস্থ বলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। পরিবারের অভিযোগের আলোকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

