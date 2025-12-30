নরসিংদীতে ডেকে নিয়ে ছাত্রদলকর্মীকে ছুরি মেরে হত্যা

নরসিংদীতে ডেকে নিয়ে ছাত্রদলকর্মীকে ছুরি মেরে হত্যা
নরসিংদীর মাধবদীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে এক ছাত্রদলকর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার মাধবদী থানার নোয়াপাড়া এলাকায় এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।
নিহত ছাত্রদলকর্মীর নাম জাহিদুল ইসলাম (২৫)। তিনি পলাশ উপজেলার জিনারদী ইউনিয়নের গয়েশপুরের মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়ার ছেলে। ওই ইউনিয়ন ছাত্রদলের কর্মী জাহিদুল সেকেরচর হাটে ব্যবসা করতেন।
নিহতের পরিবারের সদস্যরা বলছেন, গতকাল রাতে জাহিদুল জিনারদী ইউনিয়নের চরনগরদী এলাকায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তাঁর মুঠোফোনে একটি কল আসে। জরুরি প্রয়োজনে মাধবদীর নোয়াপাড়ায় যেতে বলা হয় তাঁকে। নোয়াপাড়ায় পৌঁছার পর আগে থেকে ওত পেতে থাকা দুর্বৃত্তরা তাঁকে ঘিরে ধরে। এ সময় কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই ছুরি দিয়ে জাহিদুলের বুকে আঘাত করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় লোকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়া জাহিদুলকে দ্রুত উদ্ধার করে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট নরসিংদী জেলা হাসপাতালে নেন। তখন হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
১০০ শয্যাবিশিষ্ট নরসিংদী জেলা হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এ এন এম মিজানুর রহমান বলেন, ‘তাঁকে মৃত অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তাঁর বুকে ছুরির আঘাতের চিহ্ন ছিল। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলেই বিস্তারিত জানা যাবে। এরই মধ্যে তাঁর লাশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।’
মাধবদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামাল হোসেন বলেন, ‘আমরা রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন ও নিহতের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেছি। এ হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশি তদন্ত চলছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে। তাঁর স্বজনেরা জানিয়েছেন, জানাজা-দাফন শেষে মামলা করতে থানায় আসবেন তাঁরা।’