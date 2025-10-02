জেলা

নেত্রকোনায় ৮ ঘণ্টার প্যারোলে বাবার জানাজায় যুবলীগ নেতা

প্রতিনিধি
নেত্রকোনা
(প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নেন যুবলীগ নেতা মো. মাকসুদুর রহমান। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়ছবি: সংগৃহীত)

নেত্রকোনার খালিয়াজুরিতে আট ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে বাবার জানাজায় অংশ নিয়েছেন যুবলীগের নেতা মো. মাকসুদুর রহমান। এ সময় তাঁর বাঁ হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টা থেকে বেলা দুইটা পর্যন্ত তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। বাবার দাফন শেষে আবার তাঁকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাকসুদুর রহমান খালিয়াজুরি উপজেলা সদরের বড়হাটি এলাকার বাসিন্দা মো. ফজলুর রহমানের ছেলে। তিনি খালিয়াজুরি উপজেলা যুবলীগের সদস্য ও মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগের উপজেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বিশেষ ক্ষমতা আইনের একটি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে গত ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে কারাগারে আছেন মাকসুদুর রহমান।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল বুধবার বিকেলে মাকসুদুর রহমানের বাবা ফজলুর রহমান বার্ধক্যের কারণে নিজ বাড়িতে মারা যান। পরে স্বজনেরা মাকসুদুর রহমানের প্যারোলে মুক্তির আবেদন করলে জেলা প্রশাসন তাঁকে আট ঘণ্টার জন্য মুক্তি দেয়। পুলিশের একটি প্রিজন ভ্যানে করে তাঁকে মদন উপজেলার উচিতপুর ফেরিঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে ইঞ্জিনচালিত একটি ট্রলারে করে খালিয়াজুরি কলেজরোড এলাকায় ফেরিঘাটে নেওয়া হয়। পরে ফেরিঘাট থেকে পায়ে হেঁটে খালিয়াজুরি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে নেওয়া হয়। সেখানে জানাজা শেষে বাবার লাশ দাফনের জন্য পূর্ব খালিয়াজুরি আবোড়া কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন বলেন, বাবার জানাজায় অংশ নেওয়ার সময় মাকসুদুরের দুই পাশে দুজন পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁর বাঁ হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। হাতকড়ায় দড়ি লাগিয়ে একজন পুলিশ সদস্য তা ধরে রেখেছিলেন। এ ছাড়া আশপাশে আরও কয়েকজন পুলিশ সদস্য ছিলেন।

পুলিশ সূত্র জানায়, গত বছরের ১৬ জুলাই খালিয়াজুরি উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুরের অভিযোগে গত ২ জুলাই মজলু মিয়া নামের এক বিএনপি নেতা একটি মামলা করেন। বিশেষ ক্ষমতা আইনে করা মামলায় নেত্রকোনা-৪ (মোহনগঞ্জ-মদন-খালিয়াজুরি) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাজ্জাদুল হাসানকে প্রধান আসামি করে ১৮৬ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। ওই মামলার ১৬ নম্বর আসামি মাকসুদুরকে গ্রেপ্তার করে ১৩ সেপ্টেম্বর আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

হাতকড়ার বিষয়ে জানতে চাইলে খালিয়াজুরি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মুগবুল হোসেন বলেন, জানাজার সময় আসামির এক হাতে হাতকড়া পরানো ছিল। তিনি তো বন্দী। নিরাপত্তাঝুঁকির কারণে এমনটি হয়েছে।

