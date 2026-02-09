জেলা

ঝালকাঠি-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইসরাতকে সমর্থন দিল জাতীয় পার্টি

প্রতিনিধি
ঝালকাঠি
জাতীয় পার্টির বিজ্ঞপ্তিছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-২ (সদর ও নলছিটি) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টোকে সমর্থন দিয়েছে জেলা জাতীয় পার্টি। আজ সোমবার দুপুরে জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

আজ দুপুর থেকে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করে বিষয়টি জানানো হচ্ছে। পাশাপাশি গণভোটের ক্ষেত্রে জেলা জাতীয় পার্টি ‘না’ ভোটকে সমর্থন জানিয়েছে। এ আসনে জাতীয় পার্টির কোনো প্রার্থী নেই। ঋণখেলাপির দায়ে জাতীয় পার্টির মনোনীত প্রার্থী এম এ কুদ্দুস খানের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে যায়।

জেলা জাতীয় পার্টির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ‘আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-২ (ঝালকাঠি সদর- নলছিটি) আসনে জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের কোনো প্রার্থী না থাকায় আমরা ঝালকাঠি-২ আসনের জাতীয় পার্টি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের সব নেতা–কর্মীর মতামতের ভিত্তিতে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বিএনপির মনোনীত প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য ইসরাত সুলতানাকে সমর্থন দিলাম। এ আসনে আমরা স্থানীয় পর্যায়ে ধানের শীষ মার্কায় ভোট দেব এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক গণভোটে আমরা “না” ভোটের পক্ষে ভোট দেব।’

উল্লেখ্য, ঝালকাঠি–২ আসনে জাতীয় পার্টি থেকে দুবারের (১৯৮৬-১৯৯০) ও (১৯৯৬- ২০০০) নির্বাচিত প্রয়াত সংসদ সদস্য জুলফিকার আলী ভুট্টো বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ইসরাত সুলতানার স্বামী।

এ বিষয়ে জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও জেলা জাতীয় পার্টি নেতা–কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছি। তাঁর স্বামী জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য জুলফিকার আলী ভুট্টো এ আসনে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। তিনি এ এলাকার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। সেই সহানুভূতি থেকেই ইলেন ভুট্টোকে সমর্থন দিয়েছি।’

আসনটিতে ইসরাত সুলতানার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মনোনীত দলটির জেলা আমির হাফিজুর রহমান। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির সমর্থন ভোটের মাঠে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। জাতীয় পার্টি ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর। তাই জনগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন