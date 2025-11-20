শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ব্রাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ব্রাকসু) নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্বঘোষিত ২৯ ডিসেম্বরের পরিবর্তে এখন ২৪ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ করা হবে।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অন্য কমিশনারদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ব্রাকসু নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক শাহজামান বলেন, পূর্বঘোষিত তারিখের আগে টানা তিন দিন সরকারি ছুটি থাকার ফলে ভোটারদের উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন এবং নির্বাচনী পরিবেশ আরও অনুকূল থাকে, সে লক্ষ্যে ভোট গ্রহণের তারিখ এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
নির্বাচন কমিশন নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৪ নভেম্বর ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ২৬ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ২৭ নভেম্বর–১ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বিতরণ, ২–৩ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল (ডোপটেস্ট রিপোর্টসহ), ৪–৬ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ৭ ডিসেম্বর প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ, ৮ ডিসেম্বর প্রাথমিক তালিকা নিয়ে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ৯ ডিসেম্বর মনোনয়ন প্রত্যাহার, ১০ ডিসেম্বর প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ ও ২৪ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণ।
এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে ব্রাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই তফসিল ঘোষণার পর একদল শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে আনার দাবি জানান।