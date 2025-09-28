রাঙামাটির রাজস্থলীতে মাটি চাপা পড়ে এক শিশুর মৃত্যু

রাঙামাটির রাজস্থলীতে মাটি চাপা পড়ে এক শিশুর মৃত্যু
রাঙামাটির রাজস্থলী উপজেলায় দেয়াল ধসে মো. জুনাইদ নামের চার বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার সকাল ৯টার দিকে বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ম্রুদং এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত জুনাইদ ওই এলাকার মো. জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।
বাঙ্গালহালিয়ার সংরক্ষিত ইউপি সদস্য সালমা আক্তার বলেন, বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ম্রুদংপাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহত শিশুটি তার নানা মোহাম্মদ মতিউর রহমানের বাড়িতে থাকত।
৩ নম্বর বাঙ্গালহালিয়া ইউপি চেয়ারম্যান আদোমং মারমা বলেন, বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে ৬ নম্বর ওয়ার্ডে ম্রুদংপাড়া এলাকায় মাটি চাপা পড়ে চার বছরের এক শিশু মারা গেছে। গতকাল প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় মাটি নরম হয়ে গেছে। যার জন্য দেয়াল ধসে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে।
চন্দ্রঘোনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান কামাল বলেন, ‘আজ সকালে বাঙ্গালহালিয়া ইউনিয়নে মাটি চাপা পড়ে চার বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে আমাদের পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। শিশুটির মৃত্যু নিয়ে পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।’