চট্টগ্রামে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের মিছিল, ভিডিও ফেসবুকে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ব্যানারে ঝটিকা মিছিল হয়েছে। এ মিছিলের একটি ভিডিও আজ বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সংগঠনটির শতাধিক কর্মীকে অংশ নিতে দেখা গেছে।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, মিছিলটি উপজেলার পিএবি সড়কের কালাবিবির দিঘি এলাকায় করা হয়েছে। তবে এ মিছিল কখন হয়েছে, তা নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। মিছিলটিতে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠনটির চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাবেক সহসভাপতি মো. মিজানুর রহমানকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে।
ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি ৫৭ সেকেন্ডের। এতে দেখা যায়, মিছিলে শতাধিক কর্মী যুক্ত হয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন। এ সময় তাঁরা বিভিন্ন স্লোগান দেন।
এর আগে ১৫ আগস্ট ভোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আনোয়ারা কলেজ সড়কে একটি ঝটিকা মিছিল বের করে ছাত্রলীগ। পরদিন আনোয়ারা থানায় ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করে মামলা হয়। এতে নাশকতার অভিযোগ আনা হয়।
আজ ছড়িয়ে পড়া ভিডিওর বিষয়ে জানতে চাইলে আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, ‘আনোয়ারায় নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্র সংগঠনের মিছিলের খবর পাইনি। ভিডিওটি পর্যালোচনা কখনের ঘটনা তা বোঝা যাবে।’