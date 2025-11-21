জেলা

যারা গণভোটে ‘না’–এর পক্ষে, তারা বাংলাদেশপন্থী হতে পারে না : সারজিস আলম

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় মাসব্যাপী ঐতিহ্যবাহী আলোয়াখোয়া রাশ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এনসিপি নেতা সারজিস আলমছবি: প্রথম আলো

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনিসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, আগামীর বাংলাদেশে যারা সংস্কারের বিপক্ষে এবং গণভোটে ‘না’–এর পক্ষে থাকবে, তারা বাংলাদেশপন্থী হতে পারে না। ভবিষ্যতে এনসিপি তাদের সঙ্গে একত্রে চলতে পারে; যারা সংস্কার, গণভোট ও বিচারিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের পক্ষে থাকবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী আলোয়াখোয়া রাশ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন এনসিপির এই নেতা।

সারজিস আলম বলেন, ‘সরকার এ পর্যন্ত নিজেদের জায়গা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটমেন্ট ইতিমধ্যে পালন করেছে। তারা জুলাই গণহত্যার নির্দেশদাতা এবং খুনি শেখ হাসিনার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষ করেছে। এটি সরকারের পক্ষ থেকে একটি সফলতা। পাশাপাশি জুলাই সনদ, গণভোট, নোট অব ডিসেন্টের বিষয়গুলো অনেকটাই পরিষ্কার করেছে সরকার। আমরা এখন আমাদের জায়গা থেকে জুলাই সনদের বাস্তবায়ন এবং মৌলিক সংস্কারগুলোর পথে যেতে চাই এবং একটি সুষ্ঠু গণভোট চাই।’

নির্বাচনে সব দলের সমান সুযোগ নিশ্চিতের আশা ব্যক্ত করে সারজিস আলম বলেন, এই নির্বাচনে সরকার যদি একটি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ও ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিশ্চিত করতে চায়, তাহলে দেশের প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। এসব জায়গায় বিগত সময়ে দলান্ধ, তোষামোদকারী বা দলীয় পরিচয়ে যাঁরা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বা ফায়দা নিয়েছেন, তাঁদের যেন বিন্দুমাত্র স্থান না দেওয়া হয়।

এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘আমরা মনে করি, ভবিষ্যতে যদি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ও সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে প্রশাসনকে সহযোগিতা করে এবং প্রশাসনও পেশাদারত্ব বজায় রাখে, তাহলে আগামী ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ইতিহাসের সবচেয়ে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন পেতে যাচ্ছে।’

শেখ হাসিনার রায়ের প্রসঙ্গে সারজিস বলেন, ‘খুনি হাসিনা তার সময়কালে যত অপরাধ, গুম-খুন-বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেছে, এগুলোর তুলনায় তার এই শাস্তি খুব নগণ্য। কিন্তু তারপরও বাংলাদেশের আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি তাকে দেওয়া হয়েছে, আমরা এখন সেই শাস্তি কার্যকর হওয়ার অপেক্ষায়।’

