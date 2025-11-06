পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী তাওসিফ, শ্রুতলেখক নেওয়ার অনুমতি পায়নি

পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী তাওসিফ, শ্রুতলেখক নেওয়ার অনুমতি পায়নি
পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী তাওসিফ রহমান ওরফে রিহান (১৫)। শ্রুতলেখক নেওয়ার অনুমতি না পাওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারেনি সে। আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীর বাগমারার ভবানীগঞ্জ কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।
তাওসিফের মা দিলরুবা আফরোজ অভিযোগ করেন, ‘কেন্দ্রের সচিব এ বিষয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সব কাগজপত্র তাঁর কাছে দিয়েছিলেন। সুপারিনটেনডেন্টের কাছে সেগুলো তাঁর জমা দেওয়ার কথা। সবকিছু করার পরও শ্রুতলেখক নেওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়নি।’
এ বিষয়ে ভবানীগঞ্জ কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা কলেজের অধ্যক্ষ কেন্দ্রসচিব আতাউর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ‘শিক্ষা বোর্ড থেকে মূলত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষার্থীর শ্রুতলেখকের অনুমতি নিয়ে আসতে হবে। তাঁরা অনুমতি না আনায় শ্রুতলেখককে নিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়নি।’
এ বিষয়ে জানতে বাগমারা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট এস এম মজিবর রহমানের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (ভোকেশনাল) নবম শ্রেণির পরীক্ষা আজ শুরু হয়েছে। আজ বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা ছিল। তাওসিফ বাগমারা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল স্কুলের শিক্ষার্থী।
তাওসিফের মা দিলরুবা আফরোজ (শিরিন) বাগমারা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি জানান, তাঁর ছেলে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী। এবার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে নবম শ্রেণির পরীক্ষার্থী। শিক্ষা বোর্ডের নিয়মানুসারে ও সুপারিনটেনডেন্টের (প্রধান শিক্ষক) পরামর্শে শ্রুতলেখকের জন্য আবেদন করেন কেন্দ্রসচিবের মাধ্যমে। এ জন্য অষ্টম শ্রেণিতে পড়া একজন শ্রুতলেখক মনোনীত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করেন। আজ সকালে শ্রুতলেখক বাগমারা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র তামিম হোসেনকে সঙ্গে নিয়ে ভবানীগঞ্জ কারিগরি ও ব্যবস্থাপনা কলেজ পরীক্ষাকেন্দ্রে যায় তাওসিফ। কেন্দ্রে প্রবেশের সময় শ্রুতলেখক তামিমকে বাধা দেওয়া হয়। জানানো হয়, শ্রুতলেখকের অনুমতি মেলেনি। তখন পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে শ্রুতলেখকসহ বেরিয়ে আসে তাওসিফ।
আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাগমারা টেকনিক্যাল ভোকেশনাল স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, তাওসিফ রহমান নিশ্চুপ বসে আছে। পরীক্ষার কথা জিজ্ঞাসা করলে সে কাঁদতে থাকে। সে আর কোনো কথা বলতে পারেনি।
তাওসিফের বাবা তৌহিদুর রহমান বলেন, ‘তাওসিফ কাঁদতে কাঁদতে কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। সে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।’