জেলা

মানিকগঞ্জে মেলার প্রবেশমুখে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে স্কুলছাত্র নিহত

প্রতিনিধি
মানিকগঞ্জ
আবদুল্লাহছবি: সংগৃহীত

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলায় আবদুল্লাহ ওরফে রাব্বি (১৬) নামের এক স্কুলছাত্রকে মেলার প্রবেশমুখে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল শনিবার রাতে পুটাইল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই কিশোরকে আটক করেছে।

আবদুল্লাহ কাফাটিয়া গ্রামের সৌদিপ্রবাসী মানিক মিয়ার ছেলে। সে কাফাটিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল। আটক দুই কিশোর পুটাইল এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুটাইল ইউনিয়নে কালীগঙ্গা নদীর পাড়ে লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে মেলায় প্রবেশের সময় আবদুল্লাহকে দুর্বৃত্তরা ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে মানিকগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক ঘোষণা করেন।

আবদুল্লাহর মামা আবদুল হালিম বলেন, গতকাল রাত আটটার দিকে তাঁর ভাগনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তার সঙ্গে কারও কোনো বিরোধ ছিল কি না, তা তার পরিবার জানে না বলে তিনি জানান।

মানিকগঞ্জ সদর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, কী কারণে ওই স্কুলছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুই কিশোরকে আটক করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন