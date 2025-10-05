রংপুরে গৃহবধূকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন, ছড়িয়েছে ভিডিও

রংপুরে গৃহবধূকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতন, ছড়িয়েছে ভিডিও
রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় এক গৃহবধূকে গাছের সঙ্গে বেঁধে নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। গতকাল শনিবার এ ঘটনা ঘটেছে। গৃহবধূর অভিযোগ, তাঁর স্বামীর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে নির্যাতন করেছে।
নির্যাতনের শিকার গৃহবধূর নাম শেফালী বেগম। তিনি পীরগাছা উপজেলার কল্যাণী ইউনিয়নের নিজতাজ গ্রামে বাস করেন।
শেফালী অভিযোগ করেন, ২০১৪ সালে পার্শ্ববর্তী তৈয়ব গ্রামের প্রবাসী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। নজরুল তাঁর খোঁজ-খবর ঠিকমতো রাখতেন না। সম্প্রতি নজরুল বাড়িতে এলেও তাঁর খোঁজ নেননি। একপর্যায়ে শেফালী লোকমুখে জানতে পারেন, তাঁকে তালাক দিয়েছেন নজরুল।
শেফালী বলেন, শনিবার ভোরে তিনি তালাকের কাগজপত্র চাইতে নজরুলের বাড়িতে যান। তখন তাঁকে বাড়ির বাইরে সুপারিগাছের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়। এতে তাঁর স্বামী নজরুল, চাচাতো ভাই বক্কর, বোন জামাই মঞ্জু এবং প্রতিবেশী কাশিম ও ইয়াসিন জড়িত ছিলেন।
অন্যদিকে, নজরুল দাবি করেছেন, তিনি শেফালীকে তালাক দিয়েছেন। সেই রাতে তাঁর ঘরের পেছনে তাকে বেঁধে রাখা হয়। মারধরের অভিযোগ মিথ্যা।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য শাহীন মির্জা প্রথম আলোকে বলেন, ‘ঘটনা জানতে পেরে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা গৃহবধূকে উদ্ধার করে বাড়িতে পাঠাই। আমরা স্থানীয়ভাবে আপস-মীমাংসার চেষ্টা করছি।’ তবে গৃহবধূ অভিযোগ করছেন, আপস-মীমাংসার কথা বলে সময়ক্ষেপণ করা হচ্ছে।
মাহীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল কুদ্দুস বলেন, ‘ঘটনাটি পুলিশের নজরে এসেছে। ওই নারী থানায় আসতে আগ্রহী নন। আমরা ব্যবস্থা নিতে তাঁকে লোক মারফত থানায় ডেকেছি।’