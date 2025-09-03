যাত্রী সেজে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, বাধা দেওয়ায় চালক খুন

যাত্রী সেজে অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, বাধা দেওয়ায় চালক খুন
চট্টগ্রামের পটিয়ায় ছুরিকাঘাতে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার এক চালক নিহত হয়েছেন। যাত্রী সেজে তাঁর অটোরিকশা ছিনতাইয়ের চেষ্টার সময় বাধা দেওয়ায় তাঁকে ছুরিকাঘাত করে ছিনতাইকারীরা। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার দক্ষিণ ভুর্ষি ইউনিয়নের কেচিয়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. শহীদ (৩৩)। তিনি গাইবান্ধা জেলার চণ্ডীপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সুন্দরগঞ্জ গ্রামের খাজা মিয়ার ছেলে। সম্প্রতি পটিয়ায় আসেন তিনি। পটিয়ার একটি ভাড়া বাসায় থেকে অটোরিকশা চালিয়ে আসছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যাত্রী সেজে অটোরিকশায় থাকা কয়েকজন ছিনতাইকারী দক্ষিণ ভুর্ষি ইউনিয়নের কেচিয়াপাড়ায় এলাকায় শহীদের অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। তবে শহীদ বাধা দেওয়ায় তাঁর পেটের দুটি স্থানে ছুরিকাঘাত করা হয়। এ সময় শহীদের চিৎকারে এলাকাবাসী এগিয়ে এলে ছিনতাইকারীরা পালিয়ে যায়। আহত অবস্থায় শহীদকে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পটিয়া থানার উপপরিদর্শক ইমরুল হোসেন বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে মো. শহীদ নিহত হয়েছেন। অটোরিকশা ছিনতাইয়ে বাধা দেওয়ায় তাঁকে ছুরিকাঘাত করা হয়।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. নুরুজ্জামান বলেন, নিহত ব্যক্তির লাশ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে অভিযান চলমান।