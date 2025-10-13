জেলা

কিশোরগঞ্জে গরু চুরিকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে তরুণ নিহত, আহত ৩০

প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জ
রুমান মিয়াছবি : সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জের ইটনায় গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে রুমান মিয়া (২১) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১০টার দিকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রুমান। তিনি ইটনা উপজেলার মৃগা ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামের জালাল উদ্দিনের ছেলে। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ইটনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাফর ইকবাল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গরু চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গজারিয়া গ্রামের জসিম উদ্দিন ও করিম মিয়ার গোষ্ঠীর লোকজনের মধ্যে গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে জসিম উদ্দিন গোষ্ঠীর রুমান মিয়া ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হন। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে রাত সাড়ে ১০টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত আরও ৩০ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে আরও জানা গেছে, জসিম উদ্দিন ও করিম মিয়ার গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে। দুই দিন আগে করিম মিয়ার গোষ্ঠীর একজন জসিম পক্ষের এক বাড়িতে গরু চুরি করতে যান বলে অভিযোগ ওঠে। স্থানীয় লোকজন তখন একটি গরু উদ্ধার করেন। বিষয়টি নিয়ে সালিস হয়। গতকাল দুপুরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়।

মৃগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান দারুল ইসলাম বলেন, দুই পক্ষের সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছেন। এ নিয়ে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষের নেতৃত্বে থাকা জসিম ও করিমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের মুঠোফোন বন্ধ থাকায় কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইটনা থানার ওসি জাফর ইকবাল আজ সোমবার সকালে বলেন, ‘জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন। লাশের ময়নাতদন্ত চলছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন।’

