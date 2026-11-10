শেরপুরে পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ–হলুদের অপরূপ দৃশ্য

শেরপুরে পাহাড়ের পাদদেশে সবুজ–হলুদের অপরূপ দৃশ্য
পাহাড়ের পাশে ধানের খেত। কোথাও গাঢ় সবুজ, কোথাও হালকা সবুজ, কোথাও আবার ধানের শিষে লেগেছে সোনালি আভা। বাতাসে দুলছে শিষ। দূর থেকে মনে হয়, সবুজ পাহাড়ের কোলে কেউ যেন নকশিকাঁথা বিছিয়ে রেখেছে।
এমন মনকাড়া দৃশ্যে চোখ জুড়ালেও কৃষকের মনে স্বস্তি নেই। কারণ, ধান পাকলেই পাহাড় থেকে নেমে আসে বন্য হাতির দল। মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারে সারা বছরের পরিশ্রম।
সবুজ–হলুদের মিশেল
শেরপুরের গারো পাহাড়সংলগ্ন সীমান্তবর্তী শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন আমন ধানের সমারোহ। কৃষকদের আশা, আর কয়েক সপ্তাহ পরই মাঠে ধান কাটা শুরু হবে। তার আগে ফসল ঘরে তোলা নিয়ে তাঁদের দুশ্চিন্তা।
গত শনিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সীমান্ত সড়ক ধরে তিন উপজেলার পাহাড়সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। শ্রীবরদীর কণঝুড়া, হালচাটি, ঝুলগাঁও, বালিজুরি, বাবলাকুনা ও খাড়ামুরা; ঝিনাইগাতীর রাংটিয়া, বড় গজনী, ছোট গজনী, তাওয়াকুচা ও গোমড়া; নালিতাবাড়ীর সমশ্চূড়া, পোড়াবাড়ি, বুরুঙ্গা, বাতকুচি, বারোমারি, দাওধারা–কাটাবাড়ি, তারানি, পানিহাটাসহ বিভিন্ন এলাকায় বিস্তীর্ণ জমিতে ধানের আবাদ হয়েছে। সবুজ–হলুদের মিশেলে পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামগুলোয় তৈরি হয়েছে অপরূপ দৃশ্য। সকালে দেখা যায়, অনেক কৃষক খেতের আল ধরে ধানের অবস্থা দেখতে দেখতে হাঁটছেন।
ফসল ঘরে তোলা নিয়ে কৃষকের চিন্তা
শ্রীবরদীর বালিজুরি গ্রামের কৃষক আবুল হোসেন বলেন, ‘ধান এইবার ভালো হইছে, সময়মতো বৃষ্টিও হইছে। কিন্তু ধান কাটতে আর ২০–২৫ দিন লাগবে। পাহাড়ে হাতি থাকায় ফসল ঘরে তোলা নিয়েই চিন্তা।’ তাঁর ভাষ্য, এই ভয় নতুন নয়। প্রতিবছর ধান পাকতে শুরু করলেই হাতির আক্রমণের আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা বাড়ে।
ঝিনাইগাতীর রাংটিয়া গ্রামের কৃষক সঞ্জয় মারাকেরও একই শঙ্কা। তাঁর ভাষ্য, ‘অনেক কষ্ট করে এই ফসল ফলাইছি। হাতির ভয় আছে। ফসল ঘরে তুলতে পারব কি না, সেই চিন্তায় আছি।’
সারা বছর ১৩০ থেকে ১৪০টি হাতি শাবকসহ ৩–৪টি দলে ভাগ হয়ে গারো পাহাড়ে খাবারের সন্ধানে ঘোরে। ধান ও কাঁঠাল পাকার সময় এরা লোকালয়ে নেমে আসে। প্রায় ১৫ দিন ধরে বালিজুরি রেঞ্জ এলাকায় ৪৫টি হাতি অবস্থান করছে। বর্তমানে দলটি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে।
ধানের খেতে হাতির হানা
বন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, গারো পাহাড়ে সারা বছর হাতির বিচরণ থাকলেও ধান ও কাঁঠাল পাকার মৌসুমে লোকালয়ে এদের আনাগোনা বেড়ে যায়। খাবারের সন্ধানে দল বেঁধে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এলে সীমান্তবর্তী এলাকার কৃষকেরা ফসলহানির ঝুঁকিতে পড়েন।
নালিতাবাড়ীর মধুটিলা ইকোপার্কের রেঞ্জ কর্মকর্তা আবদুল করিম প্রথম আলোকে বলেন, গত শুক্রবার পাঁচ–ছয়টি হাতি মধ্যরাত পর্যন্ত ইকোপার্কে অবস্থান করছিল। এ ছাড়া প্রায় ৩৫ থেকে ৪০টি হাতি কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে কাটাবাড়ি, নাকুগাঁও ও পানিহাটা সীমান্ত এলাকায় আছে। সন্ধ্যার পর এসব হাতি লোকালয়ে চলে আসে। হাতিগুলো বনে ফেরাতে গ্রামবাসী, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি) ও বন বিভাগের সদস্যরা কাজ করছেন। সম্প্রতি কাটাবাড়ি এলাকায় হাতির আক্রমণে প্রায় ৪০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের জন্য বন বিভাগে আবেদন করতে বলা হয়েছে।
সারা বছর ১৩০ থেকে ১৪০টি হাতি শাবকসহ ৩–৪টি দলে ভাগ হয়ে গারো পাহাড়ে খাবারের সন্ধানে ঘোরে বলে জানান শ্রীবরদীর বালিজুরি রেঞ্জ কর্মকর্তা রাতুল সাহা। তিনি বলেন, ধান ও কাঁঠাল পাকার সময় হাতিগুলো লোকালয়ে নেমে আসে। প্রায় ১৫ দিন ধরে বালিজুরি রেঞ্জ এলাকায় ৪৫টি হাতি অবস্থান করছে। বর্তমানে দলটি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছে।
রাতুল সাহা জানান, পাহাড়ের ঢালে ফসলের ক্ষতি ঠেকাতে ইআরটির সদস্যরা কাজ করছেন। হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নিয়ম অনুযায়ী বন বিভাগ থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। একই সঙ্গে হাতির কোনো ক্ষতি না করতে স্থানীয় লোকজনকে সতর্ক করা হচ্ছে।
সাড়ে সাত হাজার হেক্টরের বেশি জমিতে আমন
শেরপুর জেলা বন বিভাগ ও কৃষি কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি মৌসুমে শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী ও নালিতাবাড়ী উপজেলার সীমান্তবর্তী এলাকায় ৭ হাজার ৭৫৭ হেক্টর জমিতে আমন ধানের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে শ্রীবরদীতে ৩ হাজার ৫০১ হেক্টর, ঝিনাইগাতীতে ২ হাজার ১৪০ হেক্টর এবং নালিতাবাড়ীতে ২ হাজার ১১৬ হেক্টর। প্রায় ১২ শতাংশ জমির ধান থোড় (ধানগাছের কাণ্ডের ভেতরে শিষ বড় হতে শুরু করার সময়) অবস্থায় আছে, ১০ শতাংশ জমিতে ফুল এসেছে। অধিকাংশ জমির ধান এখন পেকে সোনালি রং ধারণ করেছে।
জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, সীমান্তবর্তী এলাকায় এবার ধানের ফলন ভালো হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে সেচের সমস্যার কারণে চাষাবাদ কিছুটা দেরিতে হয়, তাই ধান কাটতে আরও কিছু সময় লাগবে।