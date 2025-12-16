মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে ৫৫ কিলোমিটার দৌড়ালেন ১৬ দৌড়বিদ

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে ৫৫ কিলোমিটার দৌড়ালেন ১৬ দৌড়বিদ
স্বাধীনতার ৫৫ বছর পূর্তিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে সিলেট থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দৌড়েছেন ১৬ জন দৌড়বিদ। আজ মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় সিলেট সদর উপজেলার আউসা এলাকা থেকে শুরু হয়ে সুনামগঞ্জ শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে তাঁদের দৌড় শেষ হয়।
অংশগ্রহণকারীরা হলেন আমিনুল হক, মামুনুর রশিদ, হিফজুর রহমান, শরীফ সোহাগ, বিশ্বজিৎ দাস, এমদাদুল হক খান, এবাদ উল্লাহ, নিকেশ দাস, সাইফুল্লাহ সুজন, মনি দেব, প্রীতেশ তালুকদার, শামীম খান, আলমগীর হোসেন, রাজীব পাল, রাহাত ও দীপ তালুকদার।
সুনামগঞ্জ ফিটনেস কমিউনিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই উদ্যোগে অংশ নেওয়া দৌড়বিদদের সবাই সুনামগঞ্জ ও সিলেটের বাসিন্দা। তাঁরা দেশে–বিদেশে বিভিন্ন ম্যারাথনে নিয়মিত অংশ নেন।
আয়োজকেরা জানান, দৌড় চলাকালে সুনামগঞ্জ-সিলেট সড়কের বিভিন্ন স্থানে দৌড়বিদেরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস, বীরত্বগাথা, ত্যাগ ও দেশ গঠনের প্রত্যয়ের কথা তুলে ধরেন। এতে পথচারী ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়।
বেলা একটার পর একে একে দৌড়বিদেরা সুনামগঞ্জ পৌর শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছান। সেখানে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ তাঁদের স্বাগত জানান। ফুল দিয়ে দৌড়বিদদের বরণ করেন সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তাপস রঞ্জন ঘোষ, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, দৌড়বিদ নিপা দাস ও জমির হোসেন, জেলা উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, জেলা মহিলা পরিষদের সদস্য আইনজীবী মতিয়া বেগমসহ শিক্ষক, সমাজকর্মী ও সংস্কৃতিকর্মীরা। পরে দৌড়বিদেরা শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
এ আয়োজনের দলনেতা আমিনুল হক বলেন, বিজয়ের ৫৫ বছর কেবল একটি সংখ্যা নয়; এটি আমাদের আত্মপরিচয়, অস্তিত্ব ও গৌরবের প্রতীক। শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার মূল্যবোধ নতুন করে জাগিয়ে তুলতেই এ উদ্যোগ।
সুনামগঞ্জ ফিটনেস কমিউনিটির প্রধান সমন্বয়কারী মামুনুর রশিদ বলেন, ৫৫ কিলোমিটারের এই দৌড় শুধু শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নয়, এটি দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম জাগানো, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সবার কাছে পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের লক্ষ্য।
এর আগে ২০২২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ ফিটনেস কমিউনিটির উদ্যোগে ভাষা শহীদদের স্মরণে ৫২ কিলোমিটার দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছিল।