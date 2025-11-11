গোপালগঞ্জে গরুচোর সন্দেহে পিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত, আহত ৭
গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলায় গরু চুরির অভিযোগে পিটুনিতে শামিম মিয়া (৪২) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৭ জন। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার পশারগাতী ইউনিয়নের হাজীবাগ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
শামিম মিয়া মুকসুদপুর উপজেলার ফুলারপাড় গ্রামের মুন্নু মিয়ার ছেলে। আহত ব্যক্তিরা হলেন বরিশাল সদর উপজেলার লিটন (৩০), উজিরপুর উপজেলার সকরাইল গ্রামের সুমন হাওলাদার (৩২) ও বাবুগঞ্জ উপজেলার চর ফতেপুর গ্রামের ইলিয়াছ সরদার (৩৫); বগুড়া সদর উপজেলার মালগ্রামের ফারুক শেখ (৪৫) ও রসুলপুর গ্রামের সোহাগ (৪১); নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলার পাথড়া গ্রামের বিপ্লব সরকার (৩২); কিশোরগঞ্জের নান্দাইল উপজেলার পূর্বধলা গ্রামের ফয়সাল মিয়া (৪৫)। আহত ব্যক্তিদের মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল জানান, আজ ভোরে লখাইড়চর গ্রামের এক ব্যক্তির গোয়াল থেকে একটি গাভি ও বাছুর চুরি যায়। গরু দুটি একটি ট্রাকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করে একদল ব্যক্তি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা ট্রাকটি আটক করে। এ সময় উত্তেজিত জনতা আটজনকে বেধড়ক মারধর করে রাস্তায় ফেলে রাখে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শামিম মিয়া মারা যান।
ওসি জানান, শামিমের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।