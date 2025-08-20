নৌকাডুবির পর সন্তানকে বাঁচিয়ে পানিতে তলিয়ে যান বাবা

নৌকাডুবির পর সন্তানকে বাঁচিয়ে পানিতে তলিয়ে যান বাবা
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে বিলের পানিতে নৌকাডুবির ঘটনায় সাত বছরের শিশুসন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে মনিরুল ইসলাম (৩০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের চিনিধুকুরিয়া বিলে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত মনিরুল ইসলামের বাড়ি উপজেলার ব্রজবালা গ্রামে। তিনি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, মনিরুল রাইস মিলে ধান ভাঙাতে নৌকায় করে পাশের চিনাধুকুরিয়া গ্রামে যাচ্ছিলেন। নৌকায় তাঁর সাত বছরের ছেলে, ভাগনে ও বাবা ছিলেন। নৌকাটি মাঝবিলে পৌঁছানোর পর হঠাৎ ঝোড়ো বাতাস ও প্রচণ্ড ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এতে ধানবোঝাই নৌকাটি উল্টে সবাই বিলের পানিতে ডুবে যায়। এ সময় মনিরুলের বাবা আবদুস সালাম ও ভাগনে সাঁতরাতে থাকে। আর মনিরুল দুই হাত দিয়ে তাঁর ছেলে মাসুমকে উঁচু করে ধরে চিৎকার করতে থাকেন।
এ সময় আশপাশের লোকজন ও জেলেরা নৌকা নিয়ে ছুটে এসে মনিরুলের হাত থেকে শিশুপুত্রকে উদ্ধার করে নৌকায় তোলামাত্র ক্লান্ত মনিরুল গভীর পানিতে তলিয়ে যান। এরপর জেলেরা তাঁর সন্ধানে পানিতে তল্লাশি চালান। ঘণ্টাখানেক পর জেলেদের জালে মনিরুলের নিথর দেহ উঠে আসে। স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।
রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শাহ আলী প্রথম আলোকে জানান, মনিরুল ইসলাম রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছিলেন।