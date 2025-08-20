জেলা

ধামরাইয়ে সাবেক স্ত্রীকে ‘কুপিয়ে হত্যার’ পর যুবকের ‘আত্মহত্যা’

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাভার
ঢাকার ধামরাইয়ে পারিবারিক কলহের জেরে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষপানে যুবকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে স্থানীয়দের ভিড়। বুধবার সকালে উপজেলার কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

ঢাকার ধামরাইয়ে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষ পান করেন এক যুবক। খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। আজ বুধবার সকালে ধামরাই উপজেলার কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ বলছে, পারিবারিক কলহের জেরে সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষ পান করে ওই যুবক ‘আত্মহত্যা’ করেছেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

নিহত নারীর নাম সেলিনা আক্তার (২৫)। তিনি কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকার আনছার আলীর মেয়ে। আর ওই যুবকের নাম বদির শেখ (২৮)। তিনি একই উপজেলার বাথুলি এলাকার ইনসান আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, চার বছর আগে বদির শেখের সঙ্গে সেলিনা আক্তারের বিয়ে হয়। তাঁদের একটি ছেলেসন্তান আছে। পারিবারিক কলহের কারণে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে দুজন আলাদা থাকতে শুরু করেন। আজ সকালে কালামপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সাবেক স্ত্রী সেলিনার বাড়িতে আসেন বদির শেখ। একপর্যায়ে তিনি সেলিনাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করলে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। পরে বদির শেখ নিজে বিষ পান করেন। খবর পেয়ে ধামরাই থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অচেতন অবস্থায় বদির শেখকে উদ্ধার করে ধামরাই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। বেলা ১১টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক কলহের কারণে বদির তাঁর সাবেক স্ত্রীর বাসায় গিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটিয়েছেন। চাকু বা বঁটিজাতীয় ধারালো কিছু দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর তিনি নিজে বিষ পান করেন। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য রাজধানীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন