কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ বিএনপি নেতার মৃত্যু
ঢাকার কেরানীগঞ্জে গুলিবিদ্ধ হওয়ার ৪৩ ঘণ্টা পর বিএনপি নেতা হাসান মোল্লা (৪২) মারা গেছেন। আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) তাঁর মৃত্যু হয়।
হাসান মোল্লা কেরানীগঞ্জ মডেল থানার হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গত বৃহস্পতিবার রাত ৯টার দিকে হযরতপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে দুর্বৃত্তরা। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তাঁকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়। পরে আজ শনিবার বিকেল চারটার দিকে তিনি মারা যান।
ঢাকা-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমানউল্লাহ আমানের একান্ত সচিব মো. উজ্জ্বল প্রথম আলোকে বলেন, হাসান মোল্লার অবস্থার অবনতি হলে গতকাল রাতে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বিকেল চারটার দিকে তিনি মারা যান।
কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এম সাইফুল আলম বলেন, ‘কিছুক্ষণ আগে শুনেছি তিনি মারা গেছেন। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’