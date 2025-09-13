সংবিধান সংশোধনের পক্ষে আমরা, তবে এটি কার্যকর হবে আগামী সংসদে: সুব্রত চৌধুরী
গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী বলেছেন, ‘সংস্কারের নামে বিদেশি কিছু নাগরিক এনে আমাদের সবক দেওয়া হচ্ছে। গণফোরামের পক্ষ থেকেও আমরা যাচ্ছি তাঁদের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করতে। আপনি (প্রধান উপদেষ্টা) বলছেন, সংবিধান পরিবর্তন করে দেবেন, এটা সম্ভব নয়। সংবিধান সংশোধন ডিক্লারেশনের মাধ্যমে হয় না। ভবিষ্যতে যাঁরা সংসদে যাবেন, এটা তাঁদের কাজ। সংবিধান সংশোধনের পক্ষে আমরা, তবে এটি কার্যকর হবে আগামী সংসদের মধ্য দিয়ে।’
শনিবার দুপুরে জেলা শহরের কেএফসি রেস্টুরেন্টের হলরুমে গোপালগঞ্জে জেলা গণফোরামের আহ্বায়ক কাজী মেজবাহ উদ্দিনের স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সুব্রত চৌধুরী এ কথা বলেন। জুলাই সনদ নিয়ে মানুষকে আর ‘বিভ্রান্ত’ না করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, ‘জুলাই সনদকে সংবিধানের ওপরে স্থান দিতে হবে, এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এটা আমরা মানতে পারি না। আমরা জুলাই সনদের পক্ষে, তবে সেটা সংবিধানের শিডিউলের মধ্যে দিত হবে, আগামী সংসদ সেটা কার্যকর করবে। এটার যদি ব্যত্যয় ঘটে, তাহলে গণফোরামসহ অন্যান্য সংগঠন জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না।’
গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আরও বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন হবে, তা যেন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়, তার জন্য সব রাজনৈতিক দল কাজ করছি। কিন্তু কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনকে ভয় পাচ্ছে। নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করছে। কেউ বলছে, গণপরিষদ নির্বাচন করতে হবে, নতুন সংবিধান দিতে হবে। কেউ কেউ বলছে, সাংবিধানিক নির্বাচন দিতে হবে। আবার কেউ কেউ বলছে, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চায়। এসব কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যেন নির্বাচন না হয়, সেই অপচেষ্টা কোনো কোনো দল করে যাচ্ছে। আগামী নির্বাচন বানচালের চেষ্টা প্রতিহত করা হবে।’
গণফোরামের গোপালগঞ্জ জেলা শাখার আয়োজনে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে গণফোরামের কেন্দ্রীয় নেতা কে এম জগলুল হায়দার আফ্রিক, শাহ নুরুজ্জামান, মুহাম্মদ রওশন ইয়াজদানী, লতিফুল বারী, বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলী বক্তব্য দেন।