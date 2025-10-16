সিলেট বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিবের বৈঠক রোববার

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
সিলেট বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বিএনপি মহাসচিবের বৈঠক রোববার
আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রার্থী বাছাই ও খসড়া তালিকা প্রস্তুতের কাজ শুরু করেছে বিএনপি। এরই অংশ হিসেবে আগামী রোববার সিলেট বিভাগের ৪ জেলার ১৯টি সংসদীয় আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের নিয়ে বসছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
আগামী রোববার বেলা তিনটায় বিএনপির চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের নিয়ে এই বৈঠক হবে। বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, ১৯টি আসনে দলের ৬০ থেকে ৭০ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী আছেন। বৈঠকে সবাইকে ডাকা হয়েছে।
বিএনপির একটি সূত্র জানায়, সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কয়েক মাস ধরেই সিলেটের ১৯টি সংসদীয় আসনে দল ও অঙ্গ–সহযোগী সংগঠনের নেতারা সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে সক্রিয় আছেন। প্রতিটি আসনেই একাধিক নেতা মনোনয়নপ্রত্যাশী। তাঁরা তৃণমূলে নিজেদের শক্তি জানান দিতে প্রায় প্রতিদিনই বড় ধরনের সমাবেশ ঘটাচ্ছেন। এতে স্থানীয় পর্যায়ে দলের ভেতরে প্রকাশ্যে–অপ্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব-বিভেদও তৈরি হয়েছে।
একই সূত্রের তথ্যানুযায়ী, সিলেট বিভাগের প্রার্থী নির্ধারণ ও যাচাই–বাছাইয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মূলত সব মনোনয়নপ্রত্যাশীকে ডেকে কথা বলার জন্যই বৈঠকটি তিনি আহ্বান করেছেন। বৈঠক থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের এ বার্তা দেওয়া হবে, দল সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে যখন একক প্রার্থী ঘোষণা দেবে, তখন সব মনোমালিন্য ভুলে দলীয় প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করতে সবাইকে কাজ করতে হবে।
সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ) আসনে দলের মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, জেলা পর্যায়ে দলকে সুসংগঠিত করার পাশাপাশি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহ থেকে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এলাকায় কাজ করছেন। করোনা মহামারি, বন্যাসহ ভোটারদের বিভিন্ন সমস্যায় তিনি পাশে দাঁড়িয়েছেন। বৈঠকে তিনিও যোগ দেওয়ার দাওয়াত পেয়েছেন।