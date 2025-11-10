চাঁদাবাজির বাণিজ্য কায়েমকারীদের সঙ্গে জোটের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো: হাসনাত আবদুল্লাহ

চাঁদাবাজির বাণিজ্য কায়েমকারীদের সঙ্গে জোটের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো: হাসনাত আবদুল্লাহ
জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, ‘ইতিমধ্যে যাদের ঘাড়-কোমড় চাঁদাবাজির টাকায় এখন ভারী হয়ে আছে; মামলা-বাণিজ্যের প্রেসারে যাঁরা এলাকায় এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেছেন ইতিমধ্যে, যাদের ইমেজ সংকটে রয়েছে... এলাকায় এলাকায় রিকশাওয়ালাদের জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা কী পরিমাণ বিরক্ত! ৫০ টাকা ইনকাম করে ৫ টাকা চাঁদা দিয়ে দিতে হয়। প্রতি পাড়া, জেলা, মহল্লায় চাঁদাবাজির রমরমা বাণিজ্য যারা কায়েম করেছে, তাদের সঙ্গে জোট করে নির্বাচনের চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।’
আজ সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টায় চাঁদপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে জাতীয় নাগরিক পার্টি আয়োজিত সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
হাইব্রিড নেতারা বিএনপিকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছেন উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, ‘বিএনপির মধ্যে অনেক ত্যাগী মানুষ আছে, যারা বাংলাদেশ পন্থায় বিশ্বাস করে। যারা এখনো বিক্রি হয়ে যায় নাই, চাঁদাবাজিতে জড়িত হয় নাই, তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। আমরা তাদের আমাদের দলে নিয়ে নেব ইনশা আল্লাহ।’
বিএনপি মূল রাজনীতি শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শ থেকে ৫ আগস্ট–পরবর্তী সময়ে শত শত মাইল দূরে সরে গেছে বলেও মন্তব্য করেন হাসনাত আবদুল্লাহ। সভায় তিনি বলেন, ‘যে মানুষ শহীদ জিয়ার আদর্শে বিশ্বাস করে, এই মানুষের হাতে জীবনে চাঁদা উঠতে পারে না। শহীদ জিয়ার আদর্শে যে বিশ্বাস করে, এই দল কখনো দলীয় কোন্দলে গোলাগুলি করে হত্যা করতে পারে না। সে জন্য আমরা বিএনপির ত্যাগী নেতা-কর্মী যাঁরা আছেন, তাঁদের আমরা আহ্বান জানাব।’
হাসনাত আবদুল্লাহ আরও বলেন, নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই জুলাই সনদের আদেশ বাস্তবায়ন হতে হবে। এটি কোনো অর্ধ–আদেশ বা অধ্যাদেশ, কোনো প্রজ্ঞাপন নয়। এটি হতে হবে আদেশ এবং এই আদেশ অবশ্যই ড. ইউনূসকে দিতে হবে।
হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, ‘অবশ্যই এনসিপি সরকার গঠন করবে, জনাব নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বেই সরকার গঠন করবে। আপনে মনে করতে পারেন পাঁচজন মানুষ, দশজন মানুষ—সৎপথে পাঁচজন মানুষই আমাদের যথেষ্ট।’
এনসিপির চাঁদপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী মো. মাহবুব আলমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্, মো. মাহবুব আলম, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মো. আতাউল্লাহ, যুগ্ম মুখ্য সংগঠক মো. আরিফ তালুকদার, যুগ্ম সদস্যসচিব মো. মিরাজ মিয়া, কেন্দ্রীয় সদস্য মো. সাইফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে দলটির চাঁদপুর জেলার আট উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা–কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।