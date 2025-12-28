দলের মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার পক্ষে শাড়ি বিতরণের সময় আটক ২

ময়মনসিংহ–১১
দলের মনোনয়নবঞ্চিত বিএনপি নেতার পক্ষে শাড়ি বিতরণের সময় আটক ২
ময়মনসিংহ–১১ (ভালুকা) আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া বিএনপি নেতার পক্ষে শাড়ি বিতরণ করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক হয়েছেন দুই সমর্থক। খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী অর্থদণ্ড দেন।
দণ্ড পাওয়া ব্যক্তিরা হলেন ভালুকা উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নের পাড়াগাঁও গ্রামের বাসিন্দা নিতাই চন্দ্র বর্মণ ও মো. আবুল কালাম। তাঁরা বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মোর্শেদ আলমের হয়ে শাড়ি বিতরণ করছিলেন।
উপজেলা প্রশাসন জানায়, হবিরবাড়ী ইউনিয়নের পাড়াগাঁও গ্রামে এক প্রার্থীর পক্ষে শাড়ি বিতরণের সময় আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে নিতাই ও কালাম হাতেনাতে আটক হন। অভিযুক্ত দুজনকে ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫’–এর ৪ (১) বিধি ভঙ্গ করায় দায়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইকবাল হোসাইন ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।
প্রশাসন ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ময়মনসিংহ–১১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন ফখর উদ্দিন আহমেদ। এখানে মনোনয়নপ্রত্যাশী হিসেবে উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মোর্শেদ আলম প্রচারণায় আছেন। তিনি উপজেলাজুড়ে প্রায় দেড় লাখ মানুষের মধ্যে তফসিলের আগেই শাড়ি ও লুঙ্গি বিতরণ করেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে মোর্শেদ আলমের পক্ষে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তাঁর অনুসারী নেতা–কর্মীরা।
স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, আজ সকালে বিএনপি নেতা মোর্শেদ আলমের পক্ষে পাড়াগাঁও গ্রামে শাড়ি বিতরণের সময় দুজনকে আটক করেন বিএনপি প্রার্থীর সমর্থকেরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান পুলিশ ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। এ সময় দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত স্বীকারোক্তি দিয়ে জীবন নিয়ে শঙ্কার কথা জানান এবং ছয় ঘণ্টার পুলিশ হেফাজতে থাকার আবেদন করেন।
ভালুকা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. ফিরোজ হোসেন বলেন, ‘এক প্রার্থীর দুই সমর্থক শাড়ি বিতরণের সময় আটক হন। দুজনের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয়েছে।’