ভৈরব নদে গোসলে নেমেছিল ৪ কিশোর, পানিতে ডুবে একজনের মৃত্যু

মেহেরপুর
মেহেরপুর সদর উপজেলায় ভৈরব নদে ডুবে মোহাইমিনুল ইসলাম নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে চার বন্ধু মিলে সদর উপজেলার কুতুবপুর গ্রামসংলগ্ন ভৈরব নদে গোসল করতে নামে। এ সময় শোভরাজপুর গ্রামের শিমুল হোসেনের ছেলে মোহাইমিনুল পানিতে পড়ে নিখোঁজ হয়। আজ শুক্রবার সকাল সাতটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নদ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেন।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, চার বন্ধু একসঙ্গে নদে নামে। তবে মোহাইমিনুল সাঁতার জানত না। সে নদীর কূলে বসে ছিল। এ সময় হঠাৎ পানিতে পড়ে তলিয়ে যায়। তার বন্ধুরা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীদের খবর দেয়। স্থানীয় ১২ ব্যক্তি টানা সাড়ে ছয় ঘণ্টা ধরে খোঁজ চালিয়েও তাকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আজ সকালে মরদেহ উদ্ধার করেন।

মোহাইমিনুলের বন্ধু রিটন মিয়া বলেন, তারা চারজন একসঙ্গে গোসল করতে গিয়েছিল। সাঁতার না জানায় মোহাইমিনুল কিনারায় বসে পা ভিজাচ্ছিল। হঠাৎ পানিতে পড়ে তলিয়ে যায়। বিষয়টি জানাজানি হলে শতাধিক মানুষ নদীর পাড়ে ভিড় করে এবং রাত ১২টা পর্যন্ত খোঁজ চালানো হয়।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, মরদেহ উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

