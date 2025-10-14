ছাত্রদল প্যানেলের প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন এক প্রার্থী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে সহসাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন আনোয়ার হোসেন। তিনি প্রাণিবিদ্যা বিভাগের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী। আজ মঙ্গলবার বেলা তিনটার দিকে চাকসু ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে তিনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের একই পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আইয়ুবুর রহমানের প্রতি সমর্থন জানান।
সংবাদ সম্মেলনে আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৬ বছর পর চাকসু নির্বাচন হচ্ছে। এখানে যাঁরা সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ছিলেন, তাঁরা সবাই যোগ্য। আমি যে কাজগুলো করতে পারতাম, সময় স্বল্পতার কারণে এখন আর করা সম্ভব হচ্ছে না। আমার বিসিএস পরীক্ষাসহ বিভিন্ন কারণে আমি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াচ্ছি। আইয়ুবুর রহমানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আমি তাঁর পক্ষে কাজ করব। ছাত্রদলের পূর্ণ প্যানেলের প্রতিও আমার সমর্থন রইল।’
এই বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রদল–সমর্থিত প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী আইয়ুবুর রহমান বলেন, ‘আনোয়ার হোসেন স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। তিনি মনে করেছেন, তাঁর যে কাজগুলো করার ইচ্ছা, সেসব আমার মাধ্যমে বাস্তবায়ন হবে। যার কারণে আমাকে সমর্থন জানিয়েছেন।’
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম চাকসু নির্বাচন হতে যাচ্ছে প্রায় তিন দশক পর। গতকাল সোমবার ছিল চাকসু নির্বাচনী প্রচারের শেষ দিন। আগামীকাল বুধবার অনুষ্ঠিত হবে হল সংসদ ও হল সংসদের নির্বাচন।
১৫ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চাকসু নির্বাচনের ভোট হবে। এরপর শুরু হবে গণনা।