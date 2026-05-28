ঈদের সকালে ছেলের কোদালের কোপে মা নিহত
ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলায় পারিবারিক কলহের জেরে ছেলে হোসেন শেখ (২৯) নামের এক যুবকের কোদালের কোপে তাঁর মা ফুলজান বেগম (৬০) নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বৃহস্পতিবার ঈদের দিন সকাল ৯টার দিকে উপজেলার বানা ইউনিয়নের পণ্ডিত বানা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ফুলজান বেগম একই গ্রামের হাফিজার শেখের স্ত্রী। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ছেলে হোসেন শেখ পলাতক।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পেশায় শ্রমিক হোসেন শেখ কয়েক বছর আগে বিয়ে করেন। প্রায় এক বছর সংসার করার পর সেই স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। এর পর থেকে তিনি আবার বিয়ে করতে চাইতেন। তবে পরিবার থেকে তাঁকে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেওয়া হচ্ছিল না। এতে হোসেন শেখ ক্ষুব্ধ ছিলেন। আজ ঈদের দিন সকাল ৯টার দিকে হোসেনের ঘরের সামনে তাঁর মা ফুলজান বেগম একটি ফুলগাছের চারা রোপণ করতে যান। এ সময় মা ও ছেলের মধ্যে সাংসারিক নানা বিষয় নিয়ে কথা–কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে হোসেন ক্ষুব্ধ হয়ে ঘরে থাকা কোদাল নিয়ে তাঁর মা ফুলজান বেগমের মাথায় কোপ দেন। এতে ঘটনাস্থলেই মা ফুলজান বেগম মারা যান।
আলফাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফকির তাইজুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ছেলে কিছুটা মানসিকভাবে অসুস্থ প্রকৃতির। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করতেন। আবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে মায়ের কাছে ক্ষমাও চাইতেন। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত যুবক পলাতক। তিনি কোনো মুঠোফোন ব্যবহার না করায় তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে। তবে তাঁকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।