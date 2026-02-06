জেলা

টেকনাফে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে ইজিবাইকচালকের মৃত্যু, আহত ৮

নিজস্ব প্রতিবেদক
কক্সবাজার
সড়ক দুর্ঘটনাপ্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের টেকনাফে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইজিবাইকচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৮ জন। আজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হ্নীলা ইউনিয়নের নাটমোড়াপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ইজিবাইকচালকের নাম সাবের মিয়া। তিনি হ্নীলা ইউনিয়নের পশ্চিম লেদা এলাকার লোকমান হাকিমের ছেলে।

টেকনাফের হোয়াইক্যং হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) নুরুল আবসার প্রথম আলোকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বাসটি কক্সবাজার থেকে টেকনাফের দিকে যাচ্ছিল। পথে এ দুর্ঘটনা হয়। আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘নিহত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন