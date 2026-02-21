জেলা

নড়াইলে আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন

প্রতিনিধি
নড়াইল
কার্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন আওয়ামী লীগের নেতা–কর্মীরা। আজ শনিবার সকালে নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন মানিকগঞ্জ বাজার আঞ্চলিক কার্যালয়ের সামনেছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের একটি ইউনিয়ন কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে লোহাগড়া উপজেলার মানিকগঞ্জ বাজারে নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দলটির নেতা-কর্মীরা।

এর আগে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাতে লোহাগড়া উপজেলা শহরের জয়পুর জামরুলতলা এলাকায় উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। একই সঙ্গে উপজেলা কার্যালয়ের দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি টাঙানো হয়েছিল। পরে এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ছবি ও পতাকা সরিয়ে ফেলা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নড়াইল জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি কাজী আবদুল আলিমের নেতৃত্বে কয়েকজন নোয়াগ্রাম ইউনিয়নের মানিকগঞ্জ বাজারে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কার্যালয় খুলেছিলেন। পরে ওই কার্যালয়ের সামনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’, ‘শেখ হাসিনা ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই’ বলে স্লোগান দেন তাঁরা। কিছু সময় পর তাঁরা সেখান থেকে চলে যান।

আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে স্লোগান দেওয়ার একটি ভিডিও ও কয়েকটি ছবি পোস্ট করে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি কাজী আবদুল আলিম সকালে তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লিখেছেন, ‘দীর্ঘ ১৮ মাস পরে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলার অন্তর্গত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪ নম্বর নোয়াগ্রাম ইউনিয়ন মানিকগঞ্জ বাজার আঞ্চলিক কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে শুভ উদ্বোধন করলাম।’

এ বিষয়ে লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রহমান বলেন, ‘ঘটনাটি আমরা শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে দেখা হচ্ছে।’

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন