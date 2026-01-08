জাজিরায় ককটেল বিস্ফোরণে আরও একজনের মৃত্যু
শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলায় ঘরের মধ্যে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে এ ঘটনায় দুজন মারা গেলেন।
নিহত নবীন হোসেন (২২) চেরাগ আলী ব্যাপারীকান্দি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মালেশিয়ায় থাকতেন। গত রমজানে দেশে ফিরে আসেন। এরপর স্থানীয় বুধাইরহাট বাজারে লোহার জানালা ও দরজা তৈরির ব্যবসা শুরু করেন।
জাজিরা উপজেলার বিলাশপুর ইউনিয়নের মুলাই ব্যাপারীকান্দি গ্রামে নতুন নির্মিত একটি বসতঘরের মধ্যে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে ককটেল বিস্ফোরণের ওই ঘটনায় সোহান ব্যাপারী (৩২) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সকালে সোহানের রক্তাক্ত লাশ পাশের গ্রামের সাতঘরিয়া এলাকার একটি ফসলি জমিতে পাওয়া যায়। আহত অবস্থায় ঢাকায় চিকিৎসা নিচ্ছিলেন আরও দুজন। তাঁদের মধ্যে নবীন হোসেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আজ বিকেলে মারা গেছেন। গুরুতর আহত নয়ন মোল্লার চিকিৎসা চলছে।
নবীনের মা রুবিনা বেগম প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমার ছেলেটি বুধইরহাট বাজারে ব্যবসা করত। এলাকায় নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থাকায় তাকে নিয়ে নড়িয়া উপজেলার একটি বাজারে গিয়েছিলাম নতুন দোকান দেখার জন্য। সে সন্ধ্যায় আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আর ফিরে আসেনি। এখন শুনতেছি, সে নাকি মারা গেছে। আমার ছেলেটাকে কে মারল, কেন মারল কিছুই বুঝতে পারছি না।’
জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মদ প্রথম আলোকে বলেন, বিস্ফোরণের পর ককটেল তৈরিতে জড়িত ব্যক্তিরা সোহানের লাশ ফেলে আহত দুইজনকে নিয়ে ঢাকার দিকে চলে যায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনায় কারা জড়িত, তাঁদের খোঁজা হচ্ছে। বিস্ফোরণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মামলা হবে।