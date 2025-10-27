জেলা

খুলনা ও সিলেট বিভাগ

তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে ‘ঐক্যের বার্তা’ পেলেন বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রতিনিধি
সিলেট ও খুলনা
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে খুলনা ও সিলেট বিভাগের দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশীরা। আজ সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়েছবি: সংগৃহীত

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে খুলনা ও সিলেট বিভাগের দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে ভার্চ্যুয়ালি বৈঠক করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে উপস্থিত সিলেট ও খুলনা বিএনপির একাধিক মনোনয়নপ্রত্যাশী প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি দ্রুত ৩০০টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, বিএনপি ও দেশের বিরুদ্ধে বিশাল ষড়যন্ত্র চলছে। তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যাঁকেই প্রার্থী ঘোষণা করা হবে, তাঁর পক্ষেই অপর মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

বৈঠকে থাকা বিএনপি নেতারা জানান, বিকেল চারটার পর থেকে তিন ধাপে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলীয় মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রথমে রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এরপর সন্ধ্যায় সিলেট ও খুলনা বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে কথা বলেন। সর্বশেষ তিনি কথা বলেন ঢাকা বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশী দলের নেতাদের সঙ্গে।

প্রতিটি বৈঠকেই সভাপতিত্ব করেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সঞ্চালনায় তারেক রহমান ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে কথা বলেন।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি ও সিলেট-৩ (দক্ষিণ সুরমা, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ) আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী প্রথম আলোকে জানান, বৈঠকে সিলেট বিভাগের ১৯টি সংসদীয় আসনের ৬৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী উপস্থিত ছিলেন। আগামী নির্বাচন সামনে রেখে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। যিনি মনোনয়ন পাবেন, তাঁর বিজয় সুনিশ্চিত করতে সবাইকে কাজ করার নির্দেশনাও দেন।

সিলেট বিএনপির একাধিক নেতা বলেন, সিলেট ও খুলনা বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের উদ্দেশে তারেক রহমান প্রায় ৪৫ মিনিট বক্তব্য দেন। সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় এ বৈঠক শুরু হয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। তবে বৈঠকে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের কেউ বক্তব্য দেননি। খুব তাড়াতাড়ি দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে বলেও বৈঠকে তারেক রহমান জানিয়েছেন। তবে যাঁরা মনোনয়ন পাবেন, তাঁদের শোভাযাত্রা, মিষ্টি বিতরণসহ আনন্দ কর্মসূচি না করার নির্দেশনা দেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী প্রথম আলোকে বলেন, ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই, এমন বার্তাই দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দিয়েছেন। যিনি মনোনয়ন পাবেন এবং যাঁরা মনোনয়ন পাবেন না, দলের স্বার্থে সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য তিনি বারবার বলেছেন।

এদিকে বৈঠকে খুলনা বিভাগের ১০ জেলার মোট ৩৫টি আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশীরা অংশ নেন। এর মধ্যে খুলনা জেলার ৬টি আসন থেকে ১৬ জন নেতা আমন্ত্রণ পান।

বৈঠকে উপস্থিত খুলনার চারজন নেতা প্রথম আলোকে বলেন, আগামী নির্বাচনকে ‘বড় চ্যালেঞ্জ’ হিসেবে দেখছেন তারেক রহমান। তিনি মনোনয়নপ্রত্যাশীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে এবং ব্যক্তিগত প্রচারণা নয়, বরং দলের প্রচারণায় মনোযোগী হতে নির্দেশ দেন। তিনি আরও জানান, শিগগিরই প্রতিটি আসনে বিএনপির প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে।

খুলনা মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন। শিগগিরই প্রার্থী ঘোষণার কথাও বলেছেন।’

একইভাবে মহানগর সভাপতি শফিকুল আলম মনা বলেন, ‘এটা দলীয় বৈঠক ছিল। সবাইকে দলের হয়ে কাজ করতে বলেছেন তিনি (তারেক রহমান)।’

খুলনা–২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইটা একসঙ্গে লড়তে হবে—এমন বার্তা দিয়েছেন তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ব্যক্তির প্রচার না করে দলের প্রচারে মনোযোগ দিতে হবে।

