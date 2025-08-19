জামালপুরে বিএনপির সম্মেলন বন্ধের দাবিতে আধা বেলা হরতালের ডাক দলের একাংশের
জামালপুর জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন বন্ধের দাবিতে আধা বেলা হরতালের ডাক দিয়েছেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। হরতালের সমর্থনে শহরে মশালমিছিল করেছেন তাঁরা। এ সময় কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে শহরের দয়াময়ী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাত সাড়ে আটটার দিকে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহমেদের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের বকুলতলা থেকে দয়াময়ী এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। এ সময় রাস্তায় আগুন ধরিয়ে সম্মেলন বন্ধের দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন নেতা-কর্মীরা। এ সময় বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এতে শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থানের পর মিছিলটি আবার মূল শহরের দিকে চলে যায়। এর আগে আগামীকাল বুধবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হরতালের ডাক দেওয়া হয়। মিছিল থেকে আগামী শনিবার অনুষ্ঠেয় জেলা বিএনপির সম্মেলন করতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম আহাম্মেদ বলেন, ‘বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী তৃণমূলকে গুরুত্ব দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি অথবা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির মাধ্যমে সম্মেলন করতে হবে। কিন্তু এখানে এসব মানা হয়নি। জেলা বিএনপির মেয়াদোত্তীর্ণ কমিটির মাধ্যমে কোনো সম্মেলন আমরা মানি না। আগামী শনিবারের সম্মেলন বন্ধের দাবিতে আগামীকাল অর্ধবেলা হরতাল ডাকা হয়েছে।’
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা বিএনপির সভাপতি ফরিদুল কবীর তালুকদার (শামীম) প্রথম আলোকে বলেন, ‘সম্মেলন যথাসময়েই হবে। আর আজকের ঘটনার বিষয়টি নিয়ে আমরা নেতা-কর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসেছি। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থার কথা বলতে পারব। তবে আমরা সম্মেলন করব।’
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়সল মো. আতিক প্রথম আলোকে বলেন, এ ব্যাপারে জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হবে। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
প্রসঙ্গত, আগামী শনিবার জামালপুর জেলা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন হবে। এ জন্য জামালপুর শহরের বেলটিয়া এলাকার এক মাঠে সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে জেলা বিএনপি।