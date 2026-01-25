জেলা

করোনাকালে বসানো পরিত্যক্ত বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু

প্রতিনিধি
সিরাজগঞ্জ
ধসে পড়া বেসিন। আজ রোববার বিকেলে সিরাজগঞ্জ সদরের শালুয়াভিটা হাট এলাকায়ছবি: প্রথম আলো

সিরাজগঞ্জ সদরে একটি হাটের পাশে খেলার সময় পরিত্যক্ত বেসিন ধসে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে আরও দুই শিশু। আজ রোববার বিকেলে উপজেলার শালুয়াভিটা হাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দুই শিশুর নাম আবু রায়হান (৬) ও সুমি খাতুন (২)। আবু রায়হান শালুয়াভিটা হাট এলাকার ফরিদুল ইসলামের ছেলে ও সুমি খাতুন একই এলাকার সজিব সেখের মেয়ে। আহত দুই শিশু একই এলাকার মেনহাজ আলীর ছেলে আবির হাসান (২) ও সামিদুল ইসলামের মেয়ে সানজিদা খাতুন (৩)।

স্থানীয় সূত্র জানায়, করোনাকালে মানুষের হাত ধোয়ার জন্য হাটের পাশে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে একটি বেসিন নির্মাণ করা হয়েছিল। করোনার পর অনেকটাই পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল বেসিনটি। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ চারটি শিশু সেখানে খেলার সময় হঠাৎ বেসিনটি ধসে পড়লে তারা এর নিচে চাপা পড়ে। পরে স্থানীয়রা তাদের দ্রুত উদ্ধার করে সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত দুই শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

সিরাজগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, নিহত শিশু দুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ও লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই স্বজনদের কছে লাশ হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। তবে এ বিষয়ে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

