জেলা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইকসু নির্বাচনের গঠনতন্ত্র ও সংবিধি প্রণয়নে ১১ সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক
কুষ্টিয়া
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ফাইল ছবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ইকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের জন্য গঠনতন্ত্র ও সংবিধি প্রণয়নে ১১ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মনজুরুল হক স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।

অফিস আদেশে কমিটিকে দ্রুত সময়ের মধ্যে ইকসুর গঠনতন্ত্র ও সংবিধি প্রণয়ন করে জমা দিতে বলা হয়েছে। কমিটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক মিজানুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক কামরুল হাসানকে সদস্যসচিব করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক আলীনূর রহমান, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক শহিদ মুহাম্মদ রেজওয়ান, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক তোজাম্মেল হোসেন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মো. নজিবুল হক, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক কাজী মোস্তফা আরীফ।

এ ছাড়া কমিটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন একরামুল হক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন জাফর উল্লাহ তালুকদার এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ইমাম হোসেনকে সদস্য করা হয়েছে।

এর আগে গত সোমবার দুপুরে শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’র প্রতিনিধিদল উপাচার্য নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তখন উপাচার্য অর্ডিন্যান্স পাস হলে নভেম্বরের মধ্যে ইকসু নির্বাচনের আশ্বাস দেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন