পুলিশের কাছ থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় বিএনপি নেতাসহ দুজন গ্রেপ্তার

পুলিশের কাছ থেকে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় বিএনপি নেতাসহ দুজন গ্রেপ্তার
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে পুলিশের কাছ থেকে হাতকড়াসহ নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় করা মামলায় বিএনপি নেতাসহ আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার সরিষা ও আশ্রবপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন সরিষা ইউনিয়ন বিএনপির ১ নম্বর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ মিলন (৫০) এবং নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক উপজেলা যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নয়ন মণ্ডল (২৮)।
পুলিশ জানিয়েছে, এ ঘটনায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি নূর মোহাম্মদকে সরিষা এলাকা থেকে আর নয়ন মণ্ডলকে আশ্রবপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত শুক্রবার সন্ধ্যা পৌনে সাতটার দিকে সরিষা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ের কাছে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা যুগ্ম সম্পাদক রিয়াজুল আলম ওরফে শাহীনকে (৩০) ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের তিন সদস্য আহত হন এবং পুলিশের ব্যবহৃত একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ভাঙচুর করা হয়।
এ ঘটনায় পরদিন ঈশ্বরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাজাহারুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় ২৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ২৫ থেকে ৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার বিকেলে সরিষা ডেকুয়ারচর দাখিল মাদ্রাসা মাঠে ‘রঙতরঙ্গ’ নামের একটি সংগঠনের আয়োজনে ফুটবল খেলা দেখতে যান রিয়াজুল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রায়বাজার পুলিশ তদন্তকেন্দ্র ও ঈশ্বরগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে। পরে হাতকড়া পরিয়ে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে থানায় নেওয়ার পথে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।
এ ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁরা হলেন ঈশ্বরগঞ্জের বৈরাটি গ্রামের মো. ওয়াসীম মিয়া (২৬) এবং সরিষা (গাংপাড়) এলাকার মো. এমদাদুল হক (৪৫)। তবে তাঁদের কোনো রাজনৈতিক পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাজ্জাদ রোমন বলেন, সরকারি কাজে বাধা, পুলিশের ওপর হামলা, পুলিশের ব্যবহৃত যানবাহন ভাঙচুর এবং পুলিশি হেফাজত থেকে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় করা মামলায় বিএনপি নেতাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। এর আগে গতকাল দুজনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।