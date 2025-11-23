জেলা

সিলেট সীমান্তে ‘ভারতীয় খাসিয়াদের’ গুলিতে বাংলাদেশি যুবক নিহত

প্রতিনিধি
সিলেট
লাশপ্রতীকী ছবি

সিলেটের কানাইঘাট সীমান্ত এলাকায় ‘ভারতীয় খাসিয়াদের’ গুলিতে বাংলাদেশি এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার মধ্যরাতে উপজেলার লোভাছড়া সীমান্ত এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ব্যক্তির নাম জামাল উদ্দিন (৪৫)। তিনি কানাইঘাট উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী এলাকা কান্দালা বাংলাটিলা গ্রামের মৃত মকরম আলীর ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সূত্রে জানা গেছে, জামাল গতকাল দুপুরে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। পরে রাতে উপজেলার ভালুকমারা গ্রামে বাংলাদেশ সীমান্তের ভেতরে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পুলিশ। এর আগে জামালসহ কয়েকজন ভারত সীমান্তের ভেতরে চলে গিয়েছিলেন।

ওই সময় ভারতীয় খাসিয়ারা বাংলাদেশিদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন। এতে জামাল গুলিবিদ্ধ হন। পরে সঙ্গীরা তাঁকে উদ্ধার করে বাংলাদেশের ভেতরে নিয়ে আসেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জামালকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।

মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল আউয়াল। তিনি বলেন, ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

