চট্টগ্রামে হাসপাতাল থেকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো যুবককে

চট্টগ্রামে হাসপাতাল থেকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো যুবককে
হাসপাতালে চিকিৎসকদের চেম্বারের সামনে রোগীর ভিড়। চিকিৎসক দেখানোর জন্য অপেক্ষমাণ নানা বয়সের লোকজন। এর মধ্যে চার–পাঁচজন তরুণ এক যুবককে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন সামনে। যুবক বারবার নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। চট্টগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রকাশ্যে এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ওই যুবককে। গতকাল রোববার রাতে চট্টগ্রাম নগরের পাঁচলাইশ এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালের নিচতলায় এই ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
১৪ সেকেন্ড দৈর্ঘ্যের ওই ভিডিওতে দেখা যায়, প্রকাশ্যে বিনা বাধায় সবার সমানে দিয়ে চার থেকে পাঁচজন তরুণ ওই যুবককে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন সামনে। তাঁর দুই হাত দুই পাশ থেকে ধরে রেখেছেন তরুণেরা।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তুলে নিয়ে যাওয়া যুবকের নাম মো. ফরহাদ। তিনি কুমিল্লার মনোহরগঞ্জ এলাকার ছাত্রলীগের সাবেক নেতা। বর্তমানে চট্টগ্রামে একটি ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করেন। রোববার রাতে পাঁচলাইশ এলাকার একটি হাসপাতালের নিচতলায় তাঁকে দেখতে পেয়ে ঘিরে ফেলা হয়। পরে তাঁর দুই হাত ধরে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।
জানতে চাইলে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান দুপুরে প্রথম আলোকে বলেন, তুলে নিয়ে যাওয়া যুবককে রাতে পুলিশ থানা হেফাজতে নিয়েছে। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। পুরো ঘটনা জেনে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।