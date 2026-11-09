বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধে মানিকগঞ্জে নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৩

বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধে মানিকগঞ্জে নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ, গ্রেপ্তার ৩
মানিকগঞ্জের হরিরামপুর উপজেলায় বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধের জেরে এক নারীকে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় এক পরিবারের তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার কোকরহাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রাতে নিহত নারীর ভাই বাদী হয়ে হত্যা মামলা করেন।
ওই নারীর নাম ময়না বেগম (৫০)। তিনি হরিরামপুর উপজেলার বলড়া ইউনিয়নের কোকরহাটি গ্রামের বাসিন্দা। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন একই গ্রামের চঞ্চল মণ্ডল (৩৮), তাঁর স্ত্রী জাহেরা (৩২) ও চঞ্চলের মা হালিমা বেগম (৬৫)। রোববার রাতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।
হরিরামপুর থানার পুলিশ, মামলার এজাহার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির সীমানা নিয়ে ময়না বেগমের সঙ্গে চঞ্চল মণ্ডলের পরিবারের বিরোধ চলছিল। গতকাল বিকেল চারটার দিকে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হয়। একপর্যায়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে ময়না বেগমকে উপর্যুপরি আঘাত করা হয়। এতে গুরুতর আহত হয়ে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে হরিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় গতকাল রাত ১২টার দিকে ময়নার ভাই আবদুল কালাম বাদী হয়ে হরিরামপুর থানায় হত্যা মামলা করেন। মামলায় গ্রেপ্তার তিনজনসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও দুই থেকে তিনজনকে আসামি করা হয়েছে।
হরিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) এ কে এম রাসেল প্রথম আলোকে বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই ওই নারীর মৃত্যু হয়।
গ্রেপ্তার তিনজনকে আজ দুপুরে আদালতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন হরিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জে ও এম তৌফিক আজম।