এক দিনের ব্যবধানে রেললাইন থেকে দুই লাশ উদ্ধার, মেলেনি পরিচয়

এক দিনের ব্যবধানে রেললাইন থেকে দুই লাশ উদ্ধার, মেলেনি পরিচয়
চট্টগ্রামে এক দিনের ব্যবধানে রেললাইন থেকে কিশোরসহ দুজনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। ট্রেন থেকে পড়ে এবং ট্রেনের ধাক্কায় তাঁদের মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। তবে নিহত ব্যক্তিদের কারও পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁদের মধ্যে কিশোরের মৃত্যু হয়েছে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানা সূত্র জানায়, আজ দুপুর ১২টার দিকে মিরসরাইয়ের পূর্ব রায়পুর এলাকায় রেললাইন থেকে এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তার বয়স ১২ থেকে ১৩ বছর হবে।
চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রফিকুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, তাঁরা ধারণা করছেন, এই কিশোর কোনো চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে নিহত হয়েছে। তবে কোন ট্রেন থেকে পড়েছে, তা স্থানীয় লোকজনও নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না।
এদিকে গতকাল বুধবার রাত আটটার দিকে চট্টগ্রাম নগরের কদমতলী এলাকায় জংশন কেবিনের সামনে ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।
রেলওয়ে থানার ওসি রফিকুল হাসান জানান, নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। আঙুলের ছাপ নিয়ে রাখা হয়েছে।