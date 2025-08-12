আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি, কক্ষে তালা
ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সাকির হোসেনের অপসারণ দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীদের একটি অংশ। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের কার্যালয়ে তালা দিয়ে চেয়ার বাইরে বের করে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত চলে এ আন্দোলন।
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষবিরোধী কর্মসূচির ব্যানারে লেখা ছিল, ‘সচিহ্নিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ পরিবারের সদস্য, হাসিনার দোসর আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সাকির হোসেনকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদ থেকে অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি’।
আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কলেজ ক্যাম্পাসে মিছিল করে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ কক্ষে তালা দিয়ে দুটি চেয়ার বাইরে বের করে দেন। এ সময় অধ্যক্ষ কলেজ ক্যাম্পাসে থাকলেও নিজের কক্ষে ছিলেন না। শিক্ষার্থীরা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে আওয়ামী লীগের দোসর দাবি করে তাঁর প্রত্যাহার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
কলেজ ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক তানজিল আহমেদ তালুকদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘২৪–এর গণ–অভ্যুত্থানের পর সাধারণ শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন। বর্তমান যিনি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাঁর পারিবারিক ও রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড সাধারণ শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করেছে। এগুলো আমরা কিছুই জানি না। অধ্যক্ষের ছোট ভাই বাকের হোসেন (নয়ন) ময়মনসিংহে কলেজছাত্র রিদোয়ান হোসেন (সাগর) হত্যার পর বিস্ফোরক মামলায় জেলখাটা আসামি। বিষয়গুলো জানার পর শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। আজ সকালে ক্যাম্পাসের আসার পর বিষয়গুলো জানতে পেরে আমরা কোনো পক্ষে অবস্থানে যাইনি।’
তবে আনন্দ মোহন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সাকির হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, আগের অধ্যক্ষ উসকানি দিয়ে প্রচুর বিনিয়োগ করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে এসব করাচ্ছে। এটি দিনের মতো স্পষ্ট। যারা আন্দোলন করছে, ব্যানারে সাধারণ ছাত্রছাত্রী থাকলে পেছনে বিএনপির ছাত্রনেতারাই রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে গত এক বছর আগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর ভাই যুবলীগের নেতা ছাত্রদের এমন বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘এটি মিথ্যা কথা। আমার ভাইয়ের কোনো পদ নেই।’
এর আগে সরকারি আনন্দ মোহন কলেজের অধ্যক্ষ আমান উল্লাহকে ওএসডি (বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) করা হয়। ৩১ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ থেকে উপসচিব (সরকারি কলেজ-২) আ. কুদদুসের সই করা একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে রোববার বিকেলের আগে উপাধ্যক্ষকে অধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বলা হয়।
আমান উল্লাহকে ২০২১ সালের ৮ আগস্ট অধ্যক্ষ হিসেবে পদায়ন করা হয়েছিল। তিনি একই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করে আসছিলেন। ৩ আগস্ট ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন উপাধ্যক্ষ সাকির হোসেন।
ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মো. শিবিরুল ইসলাম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।