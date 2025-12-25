ছোট্ট আয়েশার পর মারা গেল তার কলেজপড়ুয়া বোন

লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতার বাড়িতে আগুন
ছোট্ট আয়েশার পর মারা গেল তার কলেজপড়ুয়া বোন
লক্ষ্মীপুরে বিএনপি নেতা বেলাল হোসেনের বাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দগ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তাঁর কলেজপড়ুয়া মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে ঢাকার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে তাঁর মৃত্যু হয়। এর আগে আগুনে দগ্ধ হয়ে বেলাল হোসেনের সাত বছরের মেয়ে আয়েশা আক্তার মারা যায়।
মৃত কলেজপড়ুয়া মেয়ের নাম সালমা আক্তার ওরফে স্মৃতি (১৭)। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের ল্যাভেন্ডার ইউনিটের প্রধান অধ্যাপক মোহাম্মদ রবিউল করিম খান তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে। সালমা জেলার ভবানীগঞ্জ কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ৫ ডিসেম্বর তার বিয়ে হয়েছিল। তার স্বামী ওমানপ্রবাসী।
সালমার মামা মো. মাসুদ প্রথম আলোকে বলেন, আগুনে দগ্ধ হয়ে তার শরীরের প্রায় ৯০ শতাংশ পুড়ে যায়। ঢাকায় নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাকে বাঁচানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হয়েছে।
বেলাল হোসেন লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের চরমনসা গ্রামের সূতারগোপ্তা এলাকার বাসিন্দা। তিনি ওই ইউনিয়ন বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক। গত শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর বাড়িতে আগুন লাগে। তাঁর দাবি, দরজায় বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে ও পেট্রল ঢেলে ঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে। আগুনে পুড়ে ওই দিনই বেলালের সাত বছর বয়সী মেয়ে আয়েশা আক্তারের মৃত্যু হয়।
এ ছাড়া একই ঘটনায় বেলাল ও তাঁর দুই মেয়ে বীথি আক্তার (১৪) ও সালমা আক্তার (১৭) দগ্ধ হয়। এর মধ্যে বীথি চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছে।
শুক্রবারের এ অগ্নিকাণ্ডের এ ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর সারা দেশে প্রতিবাদ হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও অনেকেই ক্ষোভ জানান। এর মধ্যে গত শনিবার আগুনের ঘটনায় নাশকতার কোনো ‘বিশ্বাসযোগ্য’ আলামত পায়নি বলে দাবি করে পুলিশ। যদিও সোমবার ঘটনাস্থলে তল্লাশি চালিয়ে তিনটি তালা উদ্ধার করে পুলিশের একটি দল। এ ঘটনায় মঙ্গলবার রাতে সদর থানায় এ মামলা করেন বেলাল হোসেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার চার দিন পর এ মামলা হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ আটক হয়নি।