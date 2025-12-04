জেলা

পঞ্চগড়ে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারী নিহত

প্রতিনিধি
পঞ্চগড়
পঞ্চগড়ে আটোয়ারী উপজেলা প্রশাসনের এক কর্মচারী মোটরসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে ট্রাকের চাপায় নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে জেলা শহরসংলগ্ন করতোয়া সেতুতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আনারুল ইসলাম (৪৭)। তিনি পঞ্চগড় পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকার বাসিন্দা এবং আটোয়ারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রসেস সার্ভার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, সকালে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলযোগে আটোয়ারী উপজেলা পরিষদের কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন আনারুল ইসলাম। করতোয়া সেতু পার হওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা তেঁতুলিয়াগামী একটি ট্রাকের সামনে পড়ে যান তিনি। এ ঘটনায় সামনে থেকে আসা ট্রাকের চাকায় হেলমেটসহ তাঁর মাথা পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি থামিয়ে রেখে চালক পালিয়ে যান। তবে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ট্রাকচালকের সহকারী মজিবর শেখকে (২৫) আটক করেছে পুলিশ।

দুর্ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় যুবক খোকন আলী। তিনি বলেন, ‘আমি শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে ছিলাম। করতোয়া ব্রিজের ওপর দুর্ঘটনা হলো শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি, ট্রাকের পেছনের চাকার নিচে মোটরসাইকেল আরোহী ওই ব্যক্তির মাথা চাপা খেয়ে আছে। পরে আমরা পুলিশ আর ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিই। সম্ভবত ওই ব্যক্তির মোটরসাইকেলটি বাঁ দিকে কোনো ইজিবাইক বা অন্য কোনো যানবাহনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডান দিকে ট্রাকের নিচে পড়ে গেছে।’

পঞ্চগড় সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) কাইয়ুম আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘আইনি প্রক্রিয়া শেষে ওই ব্যক্তির লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনার পর ট্রাক ও মোটরসাইকেলটি জব্দ করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি মামলা দায়ের হবে।’

