ধ্বংসস্তূপেই ঋত্বিকের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন, পৈতৃক ভিটায় চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণের দাবি

রাজশাহী
রাজশাহী নগরের মিঞাপাড়ায় পৈতৃক বাড়ির ধ্বংসস্তূপে ঋত্বিক কুমার ঘটকের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যায়ছবি : প্রথম আলো

যেখানে থাকার কথা ছিল উৎসবের আবহ, সেখানে কেবলই ইটের স্তূপ আর আগাছার জঙ্গল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক কুমার ঘটকের জন্মশতবার্ষিকীতে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপরই জ্বলে উঠল মোমবাতির আলো।

রাজশাহীতে তাঁর গুঁড়িয়ে দেওয়া পৈতৃক ভিটায় দাঁড়িয়েই সাংস্কৃতিক কর্মীরা কিংবদন্তি এই নির্মাতার স্মৃতি রক্ষা এবং সেখানে একটি আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র কেন্দ্র নির্মাণের জোর দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির আয়োজনে রাজশাহী নগরের মিঞাপাড়ায় ঋত্বিকের পৈতৃক বাড়ির ধ্বংসস্তূপে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

‘ঋত্বিক শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি’ আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীত ও গণসংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কার্যক্রম। এরপর গুঁড়িয়ে দেওয়া বাড়ির ইটের স্তূপে মোমবাতি প্রজ্বালন করে ঋত্বিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে রাতে ঋত্বিকের নির্মিত চলচ্চিত্র ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ প্রদর্শন করা হয়। ঋত্বিকের বাড়ির গুঁড়িয়ে দেওয়া ইটের স্তূপের ওপর টানানো হয় উৎসবের ব্যানার। টানানো হয় ঋত্বিকের সিনেমাকর্মের পোস্টার ও ঋত্বিকের পোর্ট্রেট ছবি। সন্ধ্যায় ইটের স্তূপই মোমবাতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে।

ঋত্বিক ঘটক জীবনের শুরুর সময়টা কাটিয়েছেন রাজশাহীর এই পৈতৃক বাড়িতে। এ বাড়িতে থাকার সময় তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল ও রাজশাহী কলেজে পড়েছেন। রাজশাহী কলেজ ও মিঞাপাড়ার সাধারণ গ্রন্থাগার মাঠে কালজয়ী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে নাট্যচর্চা করেছেন। ওই সময় ‘অভিধারা’ নামে সাহিত্যের কাগজ সম্পাদনা করেন ঋত্বিক। তাঁকে ঘিরেই তখন রাজশাহীতে সাহিত্য ও নাট্য আন্দোলন বেগবান হয়। এ বাড়িতে থেকেছেন ঋত্বিক ঘটকের ভাইঝি বরেণ্য কথাসাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর নগরের মিঞাপাড়ার এই বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। অভিযোগ ওঠে পাশের রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে। তবে কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন দাবি করে, তাদের সাবেক কিছু শিক্ষার্থী এ কাজ করেছেন। এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তার সুপারিশ বাস্তবায়নে আর কোনো অগ্রগতি হয়নি।

বাড়িটির ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ১৯৮৯ সালে বাড়ির ৩৪ শতাংশ জমি কলেজকে ইজারা দেয় সরকার। ২০১৯ সালে এর একাংশ ভেঙে সাইকেল গ্যারেজ তৈরির চেষ্টা হলে দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। পরে ২০২০ সালে জেলা প্রশাসন বাড়িটি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ে চিঠি পাঠায়। বিগত সরকারের একজন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী স্থানটি পরিদর্শন করে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কেবল আশ্বাসেই সীমাবদ্ধ থেকেছে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ঋত্বিকের স্মৃতি রক্ষায় পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরেন। দাবিগুলোর মধ্যে আছে, ‘ঋত্বিক কুমার ঘটক’–এর পৈতৃক বসতভিটা ভাঙার সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। বসতবাড়ির টিকে থাকা অংশের (০.১৬০৩ একর) জমি সংরক্ষণ করে তাতে পরবর্তী সময় ঋত্বিকের নামে চলচ্চিত্র কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য ওই জমি অবমুক্ত ঘোষণা করতে হবে।

রাজশাহী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাবেক সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সময়ে ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে এই জমি ইজারা পায়। এই ইজারা পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং ইজারা বাতিল করে ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটি, রাজশাহীর নামে স্থায়ী ব্যবস্থা অথবা/এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমেই ঋত্বিক কুমার ঘটকের পৈতৃক নিবাসের অবশিষ্ট অংশটুকুর (০.১৬০৩ একর) চারদিকে উচ্চ সীমানাপ্রাচীর দিয়ে সংরক্ষিত করতে হবে। একই সঙ্গে ‘ঋত্বিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থান’ লেখাসংবলিত সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। এই অংশে প্রবেশের জন্য বড় রাস্তার পাশে একটি গেট তৈরি করতে হবে।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর রাজশাহী নগরের মিঞাপাড়ায় ঋত্বিক কুমার ঘটকের পৈতৃক বাড়ি ভেঙে ফেলা হয়। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে
ছবি : প্রথম আলো

গতকালের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সভাপতি আহসান কবীর লিটন। তিনি বলেন, ‘ঋত্বিক ঘটকের রাজশাহীতে কাটানো দিনগুলো তাঁর সৃজনী জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। পদ্মা নদী, এই শহরের পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তাঁর ভাবনা ও চলচ্চিত্রে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। অথচ তাঁর জন্মভূমিতেই তাঁর স্মৃতিচিহ্ন অরক্ষিত, এটা আমাদের জন্য লজ্জার।’

অনুষ্ঠানে ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর আতিকুর রহমান স্বাগত বক্তব্য দেন। এ ছাড়া আরও বক্তব্য দেন ঋত্বিক ঘটক ফিল্ম সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হোসেন, সুচিত্রা সেন স্মৃতি সংরক্ষণ পরিষদের সভাপতি দুলাল ভৌমিক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যাপক আমিরুজ্জামান, প্রবীণ চলচ্চিত্র কর্মী নান্নু মাহমুদ, চলচ্চিত্রকার রাসেল রানা (দোজা), রুদ্র কাওসার, রাজশাহী কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জুয়েল কিবরিয়া প্রমুখ।

ফেস্টিভ্যাল কো-অর্ডিনেটর নাদিম সিনার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করে ‘সন্নিধি সংগীত নিকেতন’।

