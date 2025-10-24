জেলা

ফুটপাতে হাঁটার জায়গা চেয়ে হামলায় আহত শাবিপ্রবি শিক্ষার্থী, কিশোর গ্রেপ্তার

প্রতিনিধি
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট নগরীতে ফুটপাতে হাঁটার জায়গা চাওয়াকে কেন্দ্র করে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) এক শিক্ষার্থীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। গুরুতর আহত ওই শিক্ষার্থী বর্তমানে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে নগরীর রিকাবীবাজার পয়েন্টের পাশের সড়কে। আহত শিক্ষার্থী মো. জাকারিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের স্নাতক চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।

পুলিশ জানায়, রাতে আহত শিক্ষার্থী বাদী হয়ে তিনজনকে আসামি করে মামলা করেছেন। কোতোয়ালি মডেল থানা-পুলিশ ঘটনার সঙ্গে জড়িত একজন কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে। ওই কিশোর সিলেটের নয়াসড়ক এলাকার বাসিন্দা। মামলার অন্য দুই আসামি হলেন সাফু (২৪) ও সালমান (২৫) নামের দুই তরুণ।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাতে টিউশনি শেষ করে হাউজিং স্টেট থেকে লামাবাজারের দিকে হাঁটছিলেন জাকারিয়া। রিকাবীবাজার পয়েন্টের কাছে ফুটপাতে ভিড় থাকায় ওই কিশোরকে সরে দাঁড়াতে বলেন তিনি। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কিশোর তাঁকে গালিগালাজ শুরু করেন। প্রতিবাদ করলে কিশোরসহ আরও কয়েকজন মিলে জাকারিয়ার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা এলোপাতাড়ি আঘাতে তাঁর মুখ ও মাড়িতে গুরুতর জখম করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর বেলাল শিকদার প্রথম আলোকে বলেন, ‘রিকাবীবাজার এলাকায় কয়েকজন ব্যক্তি মিলে আমাদের শিক্ষার্থীর ওপর হামলা চালিয়েছে। ফুটপাতে চলাচল নিয়ে ঘটনাটি ঘটে। আহত শিক্ষার্থীর অবস্থা গুরুতর। উন্নত চিকিৎসার বিষয়ে আলোচনা চলছে। ছাত্র বাদী হয়ে মামলা করেছে।’

সিলেট কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, ঘটনায় জড়িত একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের ধরতে অভিযান চলছে।

