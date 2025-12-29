জেলা

আদমদীঘিতে ট্রাকের ধাক্কায় তিন চাকার যান উল্টে মাছ ব্যবসায়ী ও চালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক
বগুড়া
বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় তিন চাকার যান (ভটভটি) উল্টে মাছ ব্যবসায়ী ও চালক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার সকাল সাড়ে নয়টার দিকে বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কের আদমদীঘি উপজেলার বোয়ালিয়া নামক স্থানে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন নওগাঁর রানীনগর উপজেলার আমগ্রামের মাছ ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলাম (৫০) ও ভটভটিচালক একই উপজেলার খানপুর গ্রামের চঞ্চল হোসেন (৪৫)।

আদমদীঘি থানার পুলিশ জানায়, আজ সকালে তাঁরা দুপচাঁচিয়া সদরে মাছ বিক্রি করে একটি ভটভটিতে করে বাড়ি ফিরছিলেন। ভটভটিটি আদমদীঘি উপজেলার বোয়ালিয়ায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক সেটিকে ধাক্কা দেয়। এতে তিন চাকার যানটি উল্টে চালক ও মাছ ব্যবসায়ী আহত হন। খবর পেয়ে আদমদীঘি ফায়ার সার্ভিস তাঁদের উদ্ধার করে আদমদীঘি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রফিকুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন।

চঞ্চল হোসেনকে মুমূর্ষু অবস্থায় বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁরও মৃত্যু হয়।

আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আতাউর রহমান বলেন, লাশ দুটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

