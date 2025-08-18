রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরণ অনশনে অসুস্থ দুই শিক্ষার্থী হাসপাতালে

ছাত্র সংসদের দাবি
রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরণ অনশনে অসুস্থ দুই শিক্ষার্থী হাসপাতালে
টানা ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরণ অনশন করছেন একদল শিক্ষার্থী। ছাত্র সংসদের দাবিতে করা এই অনশনে আজ সোমবার আরও এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে অসুস্থ শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচজনে। এর মধ্যে দুই শিক্ষার্থীকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি তিনজনকে ঘটনাস্থলে স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
গতকাল রোববার বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর ফটকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১০ শিক্ষার্থী অনশনে বসেন। তাঁদের অভিযোগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে ছাত্র সংসদের বিষয়টি উল্লেখ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছাত্র সংসদ বাবদ ফি নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা করে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছেন।
গতকাল দিবাগত রাত ১২টার দিকে অনশনে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের জাহিদ হাসান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাহিদুল ইসলাম এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের রুম্মানুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অ্যাম্বুলেন্স এনে তাঁদের হাসপাতালে নিতে চাইলেও তাঁরা রাজি হননি। পরে অনশনস্থলেই তাঁদের চিকিৎসা দেওয়া হয়। আজ সকালে অনশনকারী গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী আরমান হোসেন ও দুপুরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নয়ন মিয়া অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁদের হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করা হলে তাঁরা হাসপাতালে যেতে রাজি হননি। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে জাহিদ হাসান ও মাহিদুল ইসলামকে অ্যাম্বুলেন্সে করে রংপুর কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।
এদিকে আজ দুপুরেও অনশনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে আসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. শওকাত আলী, রেজিস্ট্রার হারুন অর রশিদ, প্রক্টর ফেরদৌস রহমান ও ছাত্র উপদেষ্টা ইলিয়াস প্রামাণিক। উপাচার্যসহ শিক্ষকেরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অনশন প্রত্যাহার করে অবস্থান কর্মসূচি করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু শিক্ষার্থীরা তাঁদের দাবিতে অনড় রয়েছেন। দুপুরে দেখা গেছে, বিভিন্ন বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীরা দলে দলে মিছিল নিয়ে অনশনকারীদের সঙ্গে সংহতি জানাচ্ছেন।
অনশনকারী শিক্ষার্থী আশিকুর রহমান বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে অনশন করতে হচ্ছে, এটি খুবই লজ্জাজনক। আন্দোলনকারী কোনো শিক্ষার্থীর কোনো ক্ষতি হলে এর দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে নিতে হবে।
বাস্তবতা তুলে ধরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শওকাত আলী প্রথম আলোকে বলেন, ‘অসুস্থ দুই শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে। ইউজিসি এ মাসের মধ্যে আইন সংশোধন করলে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে গেজেট হয়ে যাবে। আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে নভেম্বরের দিকে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেব।’