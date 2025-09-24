খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের বিচারের দাবিতে রাঙামাটিতে বিক্ষোভ

খাগড়াছড়িতে কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের বিচারের দাবিতে রাঙামাটিতে বিক্ষোভ
খাগড়াছড়িতে এক পাহাড়ি কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণে অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে রাঙামাটিতে বিক্ষোভ হয়েছে। আজ বুধবার বেলা তিনটার দিকে জেলার কুমার সুমিত রায় জিমনেসিয়াম এলাকায় এই বিক্ষোভ শুরু হয়। জেলা শাখা জনসংহতি সমিতির সহযোগী সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ কর্মসূচির আয়োজন করে।
বিক্ষোভটি রাঙামাটি শহরের কে কে রায় সড়ক হয়ে রাজবাড়ি, শিল্পকলা একাডেমি, কালিন্দীপুর, বিজন সরণি ও নিউমার্কেট এলাকা ঘুরে আবার শিল্পকলা এলাকায় এসে শেষ হয়। এরপর সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান। বক্তারা বলেন, ‘পাহাড়ের নারীদের সুন্দর জীবন ও আত্মপরিচয় ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সকল শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে।’
জেলা শাখা পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক সুনীতি বিকাশ চাকমা এ সমাবেশের সঞ্চালনা করেন। এতে আরও বক্তব্য দেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রুমেন চাকমা, জেলা শাখা হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এনি চাকমা, কেন্দ্রীয় কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক চন্দ্রিকা চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল রাঙামাটি জেলা শাখার প্রুহ্লাঅং মারমা প্রমুখ।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টায় প্রাইভেট পড়ে ফেরার পথে ওই কিশোরীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ উঠে। গতকাল রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় একটি খেত থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করেন তার স্বজনেরা।
ওই কিশোরীর বাবা প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর মেয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রাইভেট পড়তে যেত আর রাত ৯টায় বাসায় ফিরত। এটাই ছিল নিয়মিত রুটিন। তবে গতকাল ৯টার দিকে না ফেরায় তাঁরা ওই শিক্ষকের বাসায় যান। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন অন্য দিনের সময়সূচি অনুযায়ী প্রাইভেট ছুটি হয়েছে। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে আশপাশের এলাকায় খুঁজতে থাকেন তাঁরা। একপর্যায়ের রাত ১১টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে একটি ফসলের খেতে পাওয়া যায়। পরে তাঁর মেয়েকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।