সম–অধিকারের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সমঝোতা করতে চাইলে স্বাগত জানাই: মামুনুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক
ময়মনসিংহ
ময়মনসিংহে নির্বাচনী গণসমাবেশে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে নগরের রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরেছবি: প্রথম আলো

খেলাফত মজলিসের আমির মামুনুল হক বলেছেন, ‘আমাদের অনেকে অফার করেছিল যে তোমরা লভ্যাংশ নিয়ে যাও; মালিকানা দাবি কইরো না। আমরা বলেছি, লভ্যাংশ নয়; আমরা বাংলাদেশের মানুষের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রের মালিকানা চাই। তারা আমাদের লভ্যাংশ দিতে চায়। আমরা বলেছি, ২৫ শতাংশ লভ্যাংশ চাই না; ১০ শতাংশের মালিকানা চাই।’

ময়মনসিংহ নগরের রেলওয়ে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে দলটির ময়মনসিংহ মহানগর ও সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে নির্বাচনী গণসমাবেশে এ কথা বলেন মামুনুল হক।

ভিক্ষার নয়, অংশীদারত্ব ও মালিকানার রাজনীতি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে খেলাফত মজলিসের আমির বলেন, ‘অনেকেই মনে করেছিলেন, আমরা হয়তো বড় বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব, সংসদ সদস্যপদ বা রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্তি নিশ্চিত করব। আমরা সে পথে না হাঁটায় অনেকে মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছেন। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশে ইসলামপন্থীরা অন্যের ওপর নির্ভর করে রাজনীতি করতে চায় না।’

মামুনুল হক আরও বলেন, ‘আমরা চাই নিজের পায়ে স্বাধীন বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে মালিকানাসূত্রে রাজনীতি করব। যদি কেউ সম–অধিকারের ভিত্তিতে আমাদের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা করে, রাজনৈতিক সমঝোতা করতে চায়, তাহলে স্বাগত জানাই। ভিক্ষার থলি ধরে কেউ আমাদের দিকে হাত বাড়ালে ধিক্কার জানাই, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি।’

শেখ হাসিনার পরিণাম থেকে শিক্ষা নেওয়ার তাগিদ জানিয়ে মামুনুল হক বলেন, ‘বাংলাদেশে যদি কেউ ফ্যাসিবাদের মতো চলতে চেষ্টা করে, তাঁর পরিণাম শেখ হাসিনার থেকেও ভয়াবহ হবে ইনশা আল্লাহ। সবাইকে হুঁশিয়ার করি, বাংলার মাটিতে ফ্যাসিবাদী সাজতে যাইয়েন না। মানুষ যদি একবার ক্ষিপ্ত হয়, তাহলে খুব খতরনাক হয়ে যায়। ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন যে কেউ দেখতে পারেন, কিন্তু ফ্যাসিবাদী হওয়ার চিন্তাও করবেন না, স্বপ্নও দেখবেন না, খবরদার!’

মামুনুল হক বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশে প্রতিটি রাজনৈতিক পক্ষকে আহ্বান জানাই, যারা বিগত ফ্যাসিবাদী আমলে নিগৃহীত হয়েছেন, জুলুমের শিকার হয়েছেন, জুলাই বিপ্লবের অংশীজন, আসুন এক টেবিলে বসি; অংশীদারত্বের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে পরিচালিত করি। অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে যদি শুধু একদলীয় কায়দায় আবার বাকশালি ব্যবস্থা বাস্তবায়নের চেষ্টা চলে, তাহলে আবার জুলাই হবে, শাপলা চত্বর হবে।’

গণসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন খেলাফত মজলিসের ময়মনসিংহ মহানগর শাখার সভাপতি মুফতি আবদুস সালাম। এ ছাড়া বক্তব্য দেন ময়মনসিংহ-৪ (সদর) আসনে দলটির প্রার্থী মুফতি কাজী মোশতাক আহমাদ ফারুকী, দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব আতাউল্লাহ আমীন, যুগ্ম মহাসচিব আবদুল আজিজ, কেন্দ্রীয় বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ হাদী, কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সম্পাদক ফজলুর রহমান প্রমুখ। এর আগে জেলার নান্দাইল ও গৌরীপুরের নির্বাচনী গণসমাবেশে বক্তব্য দেন মামুনুল হক।

