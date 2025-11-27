জেলা

ছাত্রজোটের মানববন্ধনে হামলা

খুলনায় আপ বাংলাদেশের নেতা ফাইজুল্লাহ শাকিলকে দল থেকে অব্যাহতি

প্রতিনিধি
খুলনা
খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের মানববন্ধনে হামলা হয়েছে। বুধবার বিকেলে নগরের শিববাড়ী মোড়েছবি : সংগৃহীত

ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) খুলনা মহানগরের যুগ্ম আহ্বায়ক ফাইজুল্লাহ ইকবাল শাকিলকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সংগঠনের মুখপাত্র শাহরিন সুলতানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবি ও দেশজুড়ে মাজার-দরগাহ ভাঙচুরের প্রতিবাদে খুলনায় গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের মানববন্ধনে হামলা ও মারধর করার অভিযোগ ওঠার পর এই ব্যবস্থা নেওয়া হলো।  

ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ‘সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে খুলনা মহানগর শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ফাইজুল্লাহ ইকবাল শাকিলকে তাঁর পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আপস করা হবে না।’

গতকাল বুধবার বিকেলে খুলনা নগরের শিববাড়ী মোড়ে গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের মানববন্ধনে হামলা ও মারধরের ঘটনা ঘটে। এতে সংগঠনের অন্তত ১৫ জন আহত হন। হামলাকারীরা মানববন্ধনের ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে ও পুড়িয়ে দেয়।

ওই ঘটনার পর ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ঘটনাস্থলে ফাইজুল্লাহ শাকিল উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি তাঁর দলের কর্মীদের উসকানি দিচ্ছেন। পরে ব্যানারে আগুন ধরানোর সময়ও তাঁকে দেখা যায়। তিনি তাঁর ফেসবুক পেজেও প্রকাশ করেন।
নিজ ফেসবুক পোস্টে ফাইজুল্লাহ শাকিল লেখেন, ‘বাউল নাস্তিকদের পক্ষে সমাবেশ করতে চাওয়ায় বাম-রামদের প্যাদানি দিয়ে শক্ত হাতে আজকে প্রতিহত করা হয়েছে এবং দলীয় ব্যানার পুড়িয়ে দেওয়া হয়।’

আরও পড়ুন

বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে খুলনায় মানববন্ধনে হামলা, মারধর

তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি। নিজেকে ছাত্র ইউনিয়ন খুলনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দাবি করে সজীব খান প্রথম আলোকে বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সংবাদ সম্মেলন করার বিষয়ে আলোচনা চলছে। মামলার বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি, জোটের ভেতরে আলোচনা চলছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন