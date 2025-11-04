জেলা

সাতক্ষীরা-৩ আসন: বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়ায় শহিদুলের সমর্থকদের অর্ধদিবস হরতাল পালন

নিজস্ব প্রতিবেদক
সাতক্ষীরা
সাতক্ষীরার লতা হাসপাতাল মোড়ে সড়ক অবরোধ করে মিছিল ও সমাবেশ করেন বিএনপি নেতা শহিদুল আলমের কর্মী–সমর্থকেরা। আজ সোমবার বেলা ১১টায়ছবি : প্রথম আরো

সাতক্ষীরা-৩ (কালীগঞ্জ-আশাশুনি) আসনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শহিদুল আলম দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার অর্ধ-দিবস হরতাল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁর কর্মী-সমর্থকেরা।

নলতা হাসপাতাল মোড়ে আজ বেলা ১১টায় সড়ক অবরোধ করে তাঁরা মিছিল ও সমাবেশ করেন। ঘণ্টাব্যাপী কর্মসূচির কারণে সাতক্ষীরা-মুন্সিগঞ্জ সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় নলতা বাজারে দোকানপাট বন্ধ ছিল।

নলতা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কিসমাতুল বারীর সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য দেন, জেলা বিএনপির সদস্য শেখ নুরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাবেক ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ও বিষ্ণুপুর ইউপির চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, নলতা ইউপির চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, বিএনপি নেতা এসএম হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা সাতক্ষীরা-৩ আসনে কাজী আলাউদ্দীনের মনোনয়ন বাতিল করে শহিদুল আলমকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান। অন্যথায় আজ সন্ধ্যায় কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশসহ আগামীতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দেন। কেন্দ্রীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে তাঁরা বলেন, শহিদুল আলম মনোনয়ন না পেলে আসনটি বিএনপি নিশ্চিতভাবে হারাবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
জেলা থেকে আরও পড়ুন